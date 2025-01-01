في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تم اعفاء إنستا باي، من الرسوم، في خطوة من البنك المركزي المصري، لتقديم المزيد من التسهيلات التي تدعم الأفراد والشركات في الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأصدر البنك المركزي قرارًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتشجيع استخدام القنوات الرقمية في التحويلات المالية، من خلال اعفاء انستا باى من الرسوم ، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر حداثة، ويستعرض الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل القرار:

إعفاء إنستا باي من الرسوم تحفيز على الخدمات الرقمية

وكان أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرارًا بمد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بين الأشخاص، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبايل البنكي”، بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وبما ذلك تطبيق انستا باي.

والقرارات التى تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي لاستمرار لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

مميزات إعفاء إنستا باي

كما يقوم تطبيق تطبيق إنستا باي، بتوفير للمستخدمين العديد من الخدمات منها التحويل الفوري بين الحسابات البنكية، إلى جانب معاملات غير مالية مثل الاطلاع على أرصدة الحسابات.

كما يتميز تطبيق "إنستا باي"، بسهولة الاستخدام وسرعة إجراء العمليات المالية، مما يجعله الخيار الأول للعديد من المواطنين الراغبين في تجنب زيارات البنوك التقليدية.

إنستا باي

والجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

إنستا باي

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

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