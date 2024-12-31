رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony.. خطوات تسجيل الهاتف ودفع الضريبة

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony.. سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد قرار فرض الحكومة لضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

ضريبة الهواتف في مصر

ويأتي ذلك بعد إطلاق الحكومة تطبيق تليفوني telephony وذلك بهدف تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما يساع التطبيق في حماية حقوق المستخدمين من خلال ضمان تسجيل الأجهزة وتوافقها مع اللوائح المحلية.

ويستعرض الموجز، فيما يلي تطبيق تليفوني telephony وذلك بهدف تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وحقيقه فرض الحكومة ضريبة على الهواتف في مصر.

أهمية تطبيق تليفوني

يهدف تطبيق تليفوني إلى حل مشكلات تسجيل الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، ما يضمن التوافق مع القوانين المحلية.

كما يوفر تطبيق تليفوني خدمة آمنة وسهلة وسريعة وذلك لضمان حماية المستهلك.

مميزات تطبيق تليفوني

يتيح للمستخدمين تسجيل أجهزتهم بسهولة.

يضمن حماية بيانات المستخدمين.

يمكن للمستخدم دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الرقمية.

متاح لأجهزة iOS وأندرويد.

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

لمستخدمي الآيفون

افتح متجر “آب ستور”

ثم ابحث عن تطبيق “تليفوني”.

اضغط على “تحميل”

انتظر التثبيت.

بعد التثبيت، قم بإنشاء حساب بإدخال بياناتك الشخصية.

أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) لجهازك.

تحقق من حالة التسجيل

ثم ادفع الرسوم عبر وسائل الدفع المتاحة.

لتحميل تطبيق تليفوني على هواتف آيفون بضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

لمستخدمي الأندرويد

افتح متجر “جوجل بلاي”

ثم ابحث عن تطبيق “تليفوني”.

اضغط على “تثبيت”

انتظر اكتمال التثبيت.

أنشئ حسابًا جديدًا بإدخال بياناتك.

أدخل الرقم التسلسلي (IMEI).

تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع.

لتحميل تطبيق تليفوني على هواتف أندرويد بضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

كيفية عمل التطبيق

يعتمد التطبيق على تقنية متقدمة للتحقق من الرقم التسلسلي (IMEI) والتأكد من توافقه مع اللوائح المحلية.

يتم ربط الرقم التسلسلي ببيانات المستخدم، مما يمنع استخدام الأجهزة غير المسجلة أو المسروقة.

أسئلة شائعة حول تطبيق “تليفوني”

هل تطبيق تليفوني مجاني؟

نعم.. التطبيق مجاني للتنزيل، ولكن هناك رسوم لتسجيل الأجهزة.

هل يمكن استخدام التطبيق على أكثر من جهاز؟

نعم.. باستخدام نفس الحساب يمكن للمستخدم تسجيل أجهزة متعددة .

ما هي وسائل الدفع المتاحة؟

الدفع عبر بطاقات الائتمان

المحافظ الإلكترونية

خدمات الدفع المحلية.

رابط تنزيل تطبيق تلفوني Telephony

ضريبة الهواتف في مصر

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في وقت سابق، من أن وزارة المالية تعمل حالياً على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تفاقمت في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد الهواتف الواردة من الخارج بمجرد تشغيلها داخل مصر.

ضريبة الهواتف في مصر

حقيقة فرض ضريبة على الهواتف في مصر

وفي حال خروج الهاتف من الجمارك دون دفع الرسوم، ستُرسل رسالة إلى صاحبه تطالبه بتسديد الرسوم خلال 90 يوماً.

وإذا لم يتم السداد، ستوقف شركات الاتصالات الخدمة عن الهاتف.

ونفى "الكيلاني"، أي قرارات جديدة بفرض ضرائب على واردات الهواتف المحمولة حتى الآن.

وأكد على أن الرسوم الجمركية الحالية هي المقررة قانوناً منذ سنوات طويلة، ولا توجد أي زيادات أو تغييرات فيها، وأن الهدف الأساسي هو مكافحة ظاهرة التهريب وضمان تحقيق العدالة في السوق، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

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