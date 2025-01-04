موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر.. هل سيتم ترحيلها؟

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. مع بداية عام 2025، يتطلع المواطنون لمعرفة عدد الإجازات الرسمية التي ستُمنح خلال العام، خاصة أنها إجازات مدفوعة الأجر، حيث يرغب الكثيرون في الاستفادة منها للسفر أو التنزه أو قضاء وقت مع العائلة. وتشمل هذه الإجازات المناسبات الرسمية التي يتم تحديدها سنويًا.

ومن بين هذه الإجازات، يبرز موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، التي تعد أول إجازة رسمية في هذا العام، و يحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء عن ذلك في بيان رسمي، ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان سيتم ترحيل إجازة عيد الميلاد المجيد هذا العام، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 في مصر، و هل سيتم ترحيلها أم لا؟.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

تبدأ الإجازة الرسمية الأولى لعام 2025 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير، حيث يحصل الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 من العطلات الرسمية لهذا العام.

ووفقًا لقائمة العطلات الرسمية 2025، يُنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانًا يحدد فيه الموعد الرسمي للإجازة للقطاعين العام والخاص، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

هل سيتم ترحيل إجازة عيد الميلاد 2025؟

وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتحويل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس لتوفير إجازة متصلة بنهاية الأسبوع، مع إمكانية استثمارها كما يشاء المواطنون، إلا أن القرار استثنى إجازات عيدي الفطر والأضحى وكذلك عيد الميلاد من الترحيل، وبناءً على ذلك، لن يتم ترحيل إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، ويظل المواطنون في انتظار القرار الرسمي من مجلس الوزراء.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

إجازات شهر يناير 2025

شهر يناير 2025 يحمل العديد من الإجازات الرسمية التي تتيح للمواطنين فرصة الاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم، و من أبرز هذه الإجازات عيد الميلاد المجيد الذي يصادف الثلاثاء 7 يناير 2025، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين العام والخاص، وكذلك للطلاب في المدارس والجامعات، كما يأتي عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير في السبت 25 يناير 2025، ويصادف هذا اليوم الذكرى السنوية للثورة المصرية، وعلى الرغم من تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع، يُحتمل أن يتم تحديد يوم بديل للإجازة.

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية، يشمل شهر يناير 2025 أيضًا العطلات الأسبوعية التي تتكرر كل يوم جمعة وسبت، بما في ذلك الجمعة 3، 10، 17، 24، 31 يناير والسبت 4، 11، 18، 25 يناير، وبجمع الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، يبلغ مجموع أيام الإجازات في هذا الشهر 10 أيام، مما يتيح فرصة للمواطنين للاستفادة من فترات الراحة المتعددة في بداية العام.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025

اقرأ أيضا:

موعد إجازة رأس السنة الميلادية في مصر 2025.. اعرف الاحتفال امتى؟

الإجازات الرسمية في مصر 2025.. أبرزها اجازة الكريسماس