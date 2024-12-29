موعد إجازة رأس السنة 2025 في البنوك.. المركزي يعلن التفاصيل كاملة

ينشغل كثير من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين في مصر بالبحث عن موعد إجازة رأس السنة 2025 في البنوك وموعد استئناف العمل، حتي يتسني لهم توفيق أوضاعهم، وتجنب عدم تعطل أعمالهم.

وينشر “الموجز” موعد إجازة رأس السنة في البنوك وفقًا للتفاصيل التي أعلنها البنك المركزي المصري اليوم الأحد.

موعد إجازة رأس السنة في البنوك

ومن جانبه، أصدر البنك المركزي بيانًا، اليوم الأحد، بشأن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، كافة، يوم الأربعاء المقبل.

موعد رأس السنة 2025 في البنوك

وقال البنك المركزي، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 3 ديسمبر 2024، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025".

وأضاف البنك المركزي: "على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025".

مواعيد عمل البنوك

وبخصوص مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى مصر فتبدأ من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً وهى مواعيد العمل الرسمية المعتمدة ولا تتغير مع تغيير الساعة والتوقيت الشتوى أو الصيفي.

قائمة البنوك العاملة داخل مصر

ويزخر السوق المصرفية المصرية بكم كبير من البنوك العاملة فيه، وتضم قائمة أسماء البنوك في مصر المصارف التالية:

بنك مصر

البنك الأهلى المصرى

بنك القاهرة

المصرف المصرى المتحد(يمتلك البنك المركزي المصري نسبة99,9%من أسهمه)

بنوك نوعية مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري

البنك العقارى المصرى العربى

البنك الزراعى المصرى

بنك التنمية الصناعية

بنوك إسلامية تمارس العمل المصرفى حسب قواعد الشريعة الإسلامية

بنك فيصل الاسلامي المصرى

البنك الاهلى المتحد

بنك البركة

مصرف أبوظبى الإسلامي

بنك المؤسسة العربية المصرفية (A B C)

بنوك مشتركة ذات رأس مال أجنبى

بنك الاسكندريه (سان باولو انتينزا)

ميد بنك (بنك مصر إيران للتنمية)

البنك التجارى الدولى(C I B)

البنك التجارى المغربى وفا بنك

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بنك كريدى اجريكول

بنك الإمارات دبى الوطنى

بنك قناة السويس

بنك قطر الوطنى الاهلى(Q N B)

البنك الاهلى الكويتى

بنك الكويت الوطنى

بنك التعمير والاسكان

بنك أبوظبى التجارى

بنك أبوظبى الاول

البنك المصرى الخليجى

بنك اتش اس بى سى

سيتى بنك

بنك االمشرق

إجازة رأس السنة 2025 في البنوك

بنوك تحت قوانين خاص

بنك الاستثمار العربى

البنك العربى

البنك العربى الأفريقى الدولى

المصرف العربى الدولى

البنك المصرى لتنمية الصادرات

بنوك تحت التصفية والاندماج

البنك الاهلى اليونانى

بنك عوده

بنك بلوم

بنوك للتشريعات الخاصة

بنك الاستثمار القومى المصرى (يتبع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى)

بنك ناصر الاجتماعى (يتبع وزارة التضامن الاجتماعي)

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