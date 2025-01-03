موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025.. أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد

يترقب الموظفين والطلاب، أولى الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، لذلك يزداد البحث عن موعد الإجازات الرسمية وحقيقة ترحيلها ليوم آخر ضمن الأجندة السنوية للإجازات الرسمية بمصر.

يرصد الموجز موعد عيد الميلاد المجيد في شهر يناير والإجازات الرسمية خلال هذا العام.

الإجازات الرسمية

موعد عيد الميلاد المجيد

تحتفل مصر بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، وهو يوم يُعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، تشمل الإجازة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى لقطاع التعليم فهو عطلة رسمية لطلاب المدارس والجامعات.

ولم تصدر حتى الآن أي قرارات من مجلس الوزراء أو البنك المركزي بشأن ترحيل إجازة عيد الميلاد المجيد إلى يوم آخر، وهذا يعني أن الاحتفال سيبقى في موعده المحدد الموافق 7 يناير الجاري وفقًا للتقويم القبطي ضمن الإجازات الرسمية خلال هذا العام.

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025

تبدأ أجندة الإجازات الرسمية للعام الجديد 2025 بعيد الميلاد المجيد، وتليها العديد من المناسبات التي تشمل أعيادًا دينية ووطنية.

الإجازات الرسمية

إليكم جدول مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2025:

• الثلاثاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

• السبت 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

• الإثنين 31 مارس: عيد الفطر المبارك.

• الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.

• الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

• الخميس 1 مايو: عيد العمال.

• الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

• السبت 7 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

• الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية.

• الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

• الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

• السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

• الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

إمكانية تعديل مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الإجازات قد تتغير مواعيدها بناءً على الرؤية الشرعية للأشهر القمرية أو بقرارات حكومية لاحقة لذلك يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للتأكد من المواعيد النهائية للإجازات.

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