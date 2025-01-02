جدول مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025 للمدارس والجامعات

جدول مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025.. تعتبر الإجازات الرسمية في مصر من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من المواطنين، حيث تستعد مصر لعام 2025 بإجازات رسمية عدة تشمل المناسبات الوطنية والدينية التي يحصل عليها الموظفون وطلاب المدارس والجامعات فيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الإجازات الرسمية في مصر 2025 للمدارس والجامعات.

الإجازات الرسمية في مصر 2025 للمدارس والجامعات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل يوم الأحد 14 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 24 يناير 2024.

أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، فتنطلق يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2024، بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024.

ومن جانبه، حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

أما إجازة منتصف العام الدراسي، فقد تم تحديد بدايتها يوم السبت 27 يناير 2024، على أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.



الإجازات الرسمية لعام 2025

- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: السبت 25 يناير 2025

- عيد الفطر المبارك، يوم الإثنين 30 مارس 2025 (اليوم الأول)

الثلاثاء 31 مارس 2025 (اليوم الثاني)

الأربعاء 1 أبريل 2025 (اليوم الثالث)

- اجازة شم النسيم: يوم الإثنين 21 إبريل 2025

- عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 إبريل 2025

- عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

- عيد الأضحى المبارك: يوم السبت 7 يونيو 2025

- ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو 2025

- رأس السنة الهجرية: يوم الخميس 26 يونيو 2025

- ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو 2025

- عيد المولد النبوي الشريف: يوم الخميس 4 سبتمبر 2025

- عيد القوات المسلحة: يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

كما تشير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 إلى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي ستبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد.



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