موقع وزارة التربية التعليم.. نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025

يتساءل الطلاب عن طريقة الحصول على نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام التي تسبب قلقا للطلاب خاصة بعد تعليمات تطبيق نظام البوكليت بالامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" لينكات نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع النماذج التي تخص المواد الأخرى بصيغة الـ pdf لأنها معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتحمل اسئلة مشابهه في امتحانات نصف العام.

نماذج امتحانات تالتة إعدادي

رابط نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025 وتحميلها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من بوابة التعليم الإلكتروني من هنــــــــا أو من موقع الوزارة من هنـــــــا .

روابط نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025

توفر وزارة التربية والتعليم جميع مواد نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي لعام 2025 والذي يؤدون امتحانات نصف العام الدراسي يوم 18 يناير 2025 ويمكن الحصول عليها من خلال السطور التالية:

نماذج امتحانات تالتة إعدادي

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

من المقرر إغلاق باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، لذا، يُنصح الطلاب بسرعة استكمال عملية التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تسجيل الاستمارة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــا.

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني المدرسي الموحد، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم توفره.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان بشكل دقيق.

رفع صورة شخصية حديثة للطالب وفق المواصفات المطلوبة.

الضغط على "حفظ البيانات" بعد استكمال جميع الخانات لضمان تسجيل الاستمارة بنجاح. طباعة الاستمارة الإلكترونية ملونة وتسليمها إلى المدرسة، مرفقة بالمستندات اللازمة.

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