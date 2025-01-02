تعرف على جدول الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين وللطلاب

مع بداية السنة الجديدة، يبحث العاملون بالمدارس عن جدول الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين والذي تعلنه الدولة مع انطلاق السنة حيث يُعتبر عام 2025 عامًا مميزًا فيما يتعلق بالإجازات، حيث يشهد عددًا كبيرًا من العطلات الرسمية الموزعة على مدار العام، بدءًا من المناسبات الوطنية والدينية وحتى العطلات الموسمية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين حيث تتضمن الإجازات الأعياد الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك الأعياد الوطنية مثل عيد الثورة وعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى الإجازات الموسمية مثل عطلة نصف العام الدراسي، مما يوفر فرصة للمعلمين والطلاب للحصول على فترات راحة تساعدهم على استعادة النشاط ومواصلة العمل والدراسة.

الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين

تفاصيل جدول الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين

تبدأ الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين بيوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى إجازة نصف العام الدراسي والتي من المقرر أن يأخذها الطلاب والمعلمين يوم 25 يناير إلى 6 فبراير القادم من عام 2025 ويضاف إليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير أيضًا.

الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين

موعد الاجازات الرسمية للمعلمين وللطلاب

وتبدأ الاجازات الرسمية 2025 للمعلمين وتبدأ أيضًا إجازات الفصل الدراسي الثاني والتي تُعد نهاية العام الدراسي خلال شهر يناير لبعض المدرسين الذين لا يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة، في الأعياد الدينية سواء للمسيحيين أو للمسلمين كالتالي:

الاثنين 31 مارس 2025 إجازة عيد الفطر المبارك.

الاثنين 21 أبريل 2025 إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو 2025 إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو 2025 وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو 2025 إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو 2025 إجازة رأس السنة الهجرية 1447هـ.

الاثنين 30 يونيو 2025 إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو 2025 إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر 2025 إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025 إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 عيد القوات المسلح

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