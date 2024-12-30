مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

أيام قليلة تفصلنا على حلول العام الجديد 2025، ومع اقتراب هذا العام بدأ الكثيرون في البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية التي تعتبر فرصة للاستراحة من العمل، والتخطيط لأنشطة عائلية أو شخصية.



إجازات 2025



7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.

25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير.

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك.

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر

تُعتبر هذه الإجازات مناسبة لتجديد النشاط والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية التي تعتبر قيمًا تاريخية وثقافية عريقة.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025

ويرصد موقع الموجز، مواعيد الاجازات الرسمسة 2025 في مصر، حيث يبدأ العام الجديد 2025 بإجازة عيد الميلاد المجيد التي ستكون يوم الثلاثاء 7 يناير، حيث يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.

جدول اجازات 2025

مواعيد أجازات شهر يناير 2025

كما يشهد شهر يناير 2025 مناسبة أخرى مهمة، وهي عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، التي ستكون يوم السبت 25 يناير، ومن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الأحد 26 يناير.

مواعيد الاجازات الرسمية الدينية

تقتصر الإجازات الدينية في عام 2025 على العديد من المناسبات، مثل عيد الفطر المبارك الذي سيحل يوم الإثنين 31 مارس، ويلي ذلك عيد الأضحى المبارك حيث ستكون وقفة عرفات يوم الجمعة 6 يونيو، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو، كذلك تحل إجازة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة 27 يونيو، والمولد النبوي الشريف سيكون يوم السبت 6 سبتمبر.

مواعيد الاجازات الرسمية الوطنية في مصر

تحتفل مصر بالمناسبات الوطنية الكبرى، مثل عيد تحرير سيناء الذي سيكون يوم الجمعة 25 أبريل، وذكرى ثورة 30 يونيو التي ستكون يوم الإثنين 30 يونيو، بالإضافة إلى ذلك، تُمنح إجازة رسمية في ذكرى ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الأربعاء 23 يوليو، كما يُحتفى المصريون بذكرى حرب أكتوبر يوم الإثنين 6 أكتوبر.

إجازات أخرى خلال العام الجديد 2025

تشمل الإجازات الأخرى عيد العمال الذي سيوافق يوم الخميس 1 مايو، واحتفال شم النسيم الذي سيكون يوم الإثنين 21 إبريل.

اقرأ أيضًا:

أفضل أماكن احتفالات رأس السنة 2025 في مصر.. لا تفوتها

الأحمر والأخضر يسيطران.. كيف احتفل نجوم الفن بـ رأس السنة 2025؟