الأزمات والتفاوض.. فتح باب التسجيل لحجز الدورة التدريبية لمعلمي الإسكندرية

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، عن فتح باب التسجيل لحجز الدورة التدريبية "الأزمات والتفاوض" لمعلمي محافظة الإسكندرية وأسرهم، ويأتي ذلك، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة .

تفاصيل الحجز

وأشارت إلى أنه يتم الحجز بمقر نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية أو بمقرات النقابات الفرعية على مستوى محافظة الإسكندرية أو واتس آب: 1221860398 مع رئيس فرعية وسط إسكندرية.

وشددت على ضرورة أن يقوم العضو بإحضار صورة بطاقة عضوية النقابة وصورة بطاقة الرقم القومي، حيث تبدأ الدورة يوم الأحد 2/2/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 12/2/2025.

مدة الدورة التدريبية

وتصل مدة الدورة إلى أسبوعين من الأحد إلى الأربعاء تضم 16 محاضرة.

شروط الالتحاق بالدورة التدريبية

وتضمنت شروط الحصول على شهادة الدورة التدريبية “الأزمات والتفاوض” لمعلمي محافظة الإسكندرية الآتي:

الإلتزام بحضور الدورة في مواعيدها

الحصول على دورة استراتيجيات الأمن القومي

مواعيد المحاضرات: من ١٠ ص إلى ٣ م

قيمة الإشتراك في الدورة ٤٥٠ جنيها مصريا

إذا تغيب المتدرب أكثر من يومين تعتبر الدورة لاغية ولا يحصل على شهادة اجتياز الدورة من

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

يتم تسليم شهادة اجتياز التدريب في اليوم الأخير للدورة.

الدورة لمعلمي محافظة الإسكندرية وباقي المحافظات تباعا.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2025

ووفقًا لما أعلنت عنه النقابة العامة للمهن التعليمية بالنسبة لـ موعد صرف معاش نقابة المعلمين، فإنه من المقرر صرف دفعة معاشات للأعضاء يوم 10 يناير المقبل من العام الجاري، بخلاف أصحاب المعاشات الآخرين الذين يصرف لهم المعاشات بداية من أول يناير من العام الحالي.

أماكن صرف معاشات المعلمين

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- من فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات بمصر.

موعد زيادة المعاشات 2025

ومن المقرر بحسب المعلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي سيتم صرف الزيادة مع معاشات شهر يناير 2025.

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