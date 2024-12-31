موعد إجازة رأس السنة الميلادية في مصر 2025.. اعرف الاحتفال امتى؟

إجازة رأس السنة الميلادية .. مع اقتراب بداية العام الجديد، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية في مصر 2025، حيث يحتفل العالم في هذا اليوم بمناسبة استقبال العام الجديد، وتعد الحكومة المصرية الجهة المسؤولة عن تحديد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وينشر لكم موقع "الموجز" موعد إجازة رأس السنة الميلادية.

إجازة رأس السنة الميلادية في مصر 2025

ينتهي شهر ديسمبر الجاري يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وبالتالي سيكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025 هو رأس السنة الميلادية، إلا أن هذا اليوم لا يعد من الإجازات الرسمية في مصر، وذلك بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص، فسيتم منحهم إجازة رسمية يوم الاثنين 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يعد من العطلات الرسمية في البلاد.

رأس السنة الميلادية في مصر



العطلات الرسمية في مصر لعام 2025

يتمتع جميع العاملين في القطاعين العام والخاص في مصر بعطلات رسمية طوال العام، وفيما يلي قائمة بأهم العطلات الرسمية للعام الجديد 2025:

1. إجازة عيد الميلاد المجيد: يوم 7 يناير 2025.

2. إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير: يوم 25 يناير.

3. إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم 30 مارس إلى يوم 1 إبريل.

4. إجازة شم النسيم: يوم 21 إبريل 2025.

5. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم 25 إبريل.

6. إجازة عيد العمال: يوم 1 مايو.

7. إجازة وقفة عرفات: يوم الخميس الموافق 5 يونيو.

8. إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الجمعة الموافق 6 يونيو.

9. إجازة ثاني أيام عيد الأضحى: يوم السبت الموافق 7 يونيو.

10. إجازة ثالث أيام عيد الأضحى: يوم الأحد الموافق 8 يونيو.

11. إجازة ثورة 30 يونيو: يوم 30 يونيو 2025.

12. إجازة رأس السنة الهجرية: يوم 17 يوليو.

13. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم 23 يوليو.

14. إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف: 5 أكتوبر.

15. إجازة نصر أكتوبر: 6 أكتوبر.

كما يحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام المحددة كعطلات رسمية، ويمكن لصاحب العمل استدعاء العامل للعمل خلال هذه الأيام إذا استدعت الضرورة، وفي حال الحضور للعمل، يحصل العامل على أجره عن كل يوم إجازة رسمية.

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