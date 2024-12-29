مع اقتراب حفلات رأس السنة.. تعرف على أسعار تذاكر حفل روبي

تستعد الفنانة روبي لحفل غنائي جديد، بمناسبة أس السنة ضمن احتفالات الكريسماس، المقرر إقامته يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في القاهرة.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، تفاصيل حفل روبي وأسعار تذاكر الحفل خلال السطور التالية.

روبي

يأتي حفل روبي ضمن سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي تشهدها ليلة رأس السنة، المقرر انطلاقه بالقاهرة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حشد جماهيري كبير للتفاعل مع أغانيها المليئة بهجة وفرح.

باقة من أشهر أغاني روبي

تعمل روبي دائمًا على تقديم عروض مميزة لجمهورها، ومن المتوقع أن تُطرب الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا واسعًا خلال حفلاتها السابقة. ومن بين الأغاني المنتظرة التي ستشعل الأجواء: "نمت ننة"، "ليه بيداري"، "خد بوسة"، "الليلة حلوة"، و"3 ساعات متواصلة". إلى جانب ذلك، قد تفاجئ جمهورها بأداء بعض الأغاني الجديدة أو إعادة تقديم أغنيات قديمة بشكل مختلف، مما سيضفي مزيدًا من الحماس والتميز على الحفل.

شروط الحضور وأسعار التذاكر

اشترطت الشركة المنظمة لحفل روبي على الحضور الالتزام بارتداء الملابس الرسمية، وهذا المعتاد على حفلات روبي.

أما بالنسبة لأسعار التذاكر، فقد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن أن سعر الطاولة الواحدة يبلغ 120 ألف جنيه ورغم ذلك، جمهور روبي مستعد لتلبية هذه الشروط مع ارتفاع الأسعار .

جدل حول شائعات ارتباط روبي بمحمد عز العرب



يذكر أن تصدرت روبي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات حول ارتباطها بمدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر.

وجاءت هذه الشائعات بعد ظهوره المتكرر في حفلاتها الأخيرة، ما أثار تساؤلات بين الجمهور، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زادت التكهنات عندما امتنع الطرفان عن إصدار أي تصريحات توضح حقيقة الأمر، مما أشعل النقاشات على مختلف المنصات الإعلامية.

روبي

محمد عز العرب ينفي شائعات زواجه من روبي

في أول تعليق رسمي على الشائعات، خرج محمد عز العرب عن صمته عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، أكد فيه أن كل ما تم تداوله حول ارتباطه بروبي غير صحيح تمامًا.

وأوضح أن ما يتم نشره ما هو إلا أخبار مغلوطة تهدف لإثارة الجدل والتأثير على حياته الشخصية.

وأكد عز العرب أنه كلف مستشاره القانوني، المحامي ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الشائعات أو ينشر أخبارًا دون التحقق من صحتها.

كما وجه عز العرب رسالة حاسمة إلى وسائل الإعلام والصحفيين، دعاهم فيها إلى احترام حياته الخاصة وعدم الزج باسمه في أخبار وشائعات غير حقيقية دون الرجوع إليه شخصيًا للتأكد.

كما شدد على أن حياته الشخصية ليست مادة للنقاش أو التسلية، مطالبًا بتحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار.

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