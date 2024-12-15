حكايات روبي مع الدلع و " الهشك بشك" وتفاصيل قضية الخلع ضد زوجها

تصدر اسم الفنانة روبي، تريند محرك البحث جوجل، بعدما شاركت في في فعاليات مهرجان "ساوندستورم"، أحد أبرز الأحداث الفنية ضمن "ميدل بيست" بالمملكة العربية السعودية، حيث أبهرت الجمهور بأدائها المميز وإطلالتها الجريئة، فقد اختارت فستانًا قصيرًا برتقالي اللون من خامة لامعة، من تصميم المصمم زهير مراد، الفستان تميز بفتحة صدر، وبلغت تكلفته 3177 دولارًا أمريكيًا ما يعادل حوالي 170 ألف جنيه مصري، هذه الإطلالة لفتت أنظار الجمهور وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز لقطات حفل روبي



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل بجانب معلومات عن حياتها الشخصية وأزماتها، أشعلت روبي المسرح بتقديمها مجموعة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي لم يتوقف لثانية عن التصفيق والرقص، وشهد الحفل لقطات عفوية أبرزها لقاءها بالفنان أحمد سعد، الذي ظهر مرتدي ملابس مهندس كنوع من أنواع التنكر قبل صعوده للمسرح، وأشادت بمظهره بابتسامة عفوية أسرت قلوب الحضور، كما التقت بالفنان ناصيف زيتون وأبدى كل منهما وقتها إعجابه بإطلالة الآخر.

روبي

أعمال روبي الفنية

وفي سياق آخر، تقوم روبي حالياً بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ناقص ضلع"، بمشاركة النجمتين نيللي كريم وكندة علوش، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وجاءت تلك الخطوة عقب نجاح مسلسلها "حضرة العمدة" الذي عرض في دراما رمضان قبل الماضي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً حينها.

محطات بارزة وأزمات شخصية في حياة روبي

اسمها الحقيقي رانيا حسين، وبدأت مشوارها الفني بمشهد صغير في فيلم "فيلم ثقافي" عام 2000، بعد ذلك عملت مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "سكوت هنصور" الذي عرض عام 2001، وقدمت أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "7 ورقات كوتشينة" الذي عرض عام 2004 وقام ببطولته يوسف الشريف.



شاركت في مسلسلات مميزة مثل "سجن النسا"، "دون ذكر أسماء"، و"رمضان كريم"، وحققت نجاحًا كبيرًا في أعمالها الدرامية.

روبي

بدايتها كمطربة وأغانيها الجريئة

دخلت روبي عالم الغناء بأغاني أثارت جدلًا واسعًا مثل "أنت عارف ليه"، و"ليه بيداري كده"، التي اعتمدت فيها على الرقص وظهرت فيها بجرأة أثارت اهتمام الجمهور.

روبي

أزمات وأسرار في حياة روبي الشخصية والمهنية

تعرضت روبي لمنع من الغناء في سوريا عام 2007، بسبب اتهامها بأن أغانيها تحرض على التلوث الأخلاقي، كما مرت بأزمات شخصية مثل زواجها من المخرج سامح عبدالعزيز عام 2014، الذي انتهى بالطلاق بعد مشاكل عديدة ورفعها قضية خلع ضده، لكن هذه الزيجة أثمرت عن ابنتها الوحيدة طيبة.

كذلك دخلت في نزاع مع المنتج أحمد السبكي عام 2017 بسبب غيابها عن تصوير أول يوم في مسلسل "رمضان كريم"، منا دفع السبكي لرفع قضية ضدها، قبل أن تحل نقابة المهن التمثيلية تلك الأزمة.

أغاني أثارت الجدل

أثارت أغنية "3 ساعات متواصلة" جدلًا كبيراً بسبب كلماتها الجريئة التي انقسمت حولها آراء الجمهور، حيث أبدى البعض إعجابه بالأغنية، فيما انتقد البعض الآخر كلماتها الجريئة بسبب احتوائها على ايحاءات خادشة، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وحققت نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب.

كما فاجأت روبي جمهورها بحذف أغنية "الهشك بشك" من قناتها على يوتيوب، بعد نزاع مع المنتج وليد منصور، الذي نقل الأغنية للمطربة ساندي تحت اسم جديد "في اللا لا لا"، حيث كانت متعاقدة في السابق مع وليد منصور على تقديم هذه الاغنية لكن عند انفصاله عن العمل معها أعطى ساندي تلك الأغنية لتقوم بطرحها بدلاً منها.

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