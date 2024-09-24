بعد تصدرها التريند .. أبرز المواقف المثيرة للجدل في حياة روبي

تصدرت الفنانة روبي محركات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة، بعد أن وضعت شرطًا غريبًا لحضور حفلتها في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة، ضمن سلسلة حفلاتها الأخيرة.

هذا الحدث أثار موجة من النقاشات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعادت روبي إلى الأذهان العديد من المواقف المثيرة التي شهدتها مسيرتها الفنية، لذلك يرصد " الموجز " أبرز اللحظات المثيرة في حياة روبي .

شروط غريبة لدخول الحفل

فاجأت الجهة المنظمة لحفل روبي جمهورها بشروط غير معتادة للدخول، كان أغربها هو ارتداء ملابس من الكتان كـ "دريس كود".

هذا الشرط أثار جدل الكثيرين، خاصة أن روبي تُعرف بأسلوبها الجريء واللافت، مما جعل جمهورها يتساءل عن أسباب هذه الشروط، وهل هي محاولة لتقديم تجربة جديدة للجمهور أم مجرد تعبير عن أسلوبها الشخصي في الاحتفال.

لم يقتصر الجدل على هذا الشرط فقط، بل تعداه ليشمل مناقشات حول المعايير الجديدة التي قد تفرضها الفنانات في حفلاتهن.

تعودنا في السنوات الأخيرة على أن يكون للحفلات معايير تتعلق بالمظهر والأناقة، ولكن فرض شرط محدد مثل "الكتان" جعل البعض يعتبره تصعيدًا غير مبرر.

روبي

جدل حول كلمات أغنية "3 ساعات متواصلة"

وفي سياق متصل، أثير جدل واسع حول أغنية روبي الجديدة "3 ساعات متواصلة"، التي أطلقتها مؤخرًا، حيث اعتبر البعض أن كلماتها تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ومعارض.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتتناول موضوعات تتعلق بالهروب من الضغوطات الاجتماعية والبحث عن الحرية، وهو ما يتجلى في كلمات الأغنية التي تدعو للاختباء من هموم الحياة اليومية.

وفي إطار هذا الجدل، أشار بعض النقاد إلى تشابه لحن الأغنية مع أغنية سابقة لها بعنوان "حتة تانية"، مما جعل البعض يطرح تساؤلات حول تجديد أسلوبها الفني وما إذا كانت تكرر نفسها في الأعمال الأخيرة.

ظهور روبي بوزن زائد

مؤخراً، شاركت روبي برومو أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"، حيث ظهرت بملامح مختلفة وبتغير واضح في وزنها.



تحمل الأغنية أجواء صيفية ممتعة، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل إيجابي.



في البرومو، ارتدت روبي قميصًا ورديًا وتنورة جينز قصيرة، مما أعطاها إطلالة عصرية تناسب الأجواء الصيفية، وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع هذه الإطلالة.

إطلالات مثيرة على الشاطئ

كما شاركت روبي صورًا لها أثناء استجمامها على أحد الشواطئ، حيث ظهرت بإطلالة جذابة ومثيرة بـ"كاش مايوه" نالت إعجاب الكثيرين. هذه الإطلالة الصيفية أظهرت جانبًا مختلفًا من شخصيتها، حيث تميزت بالتجدد والجرأة.



روبي



روبي في السنبلاوين

ولم تتوقف روبي عند هذه الإطلالة فقط، بل قامت بنشر صورة أخرى لها على مركب، حيث بدت في إطلالة صيفية جريئة، وأثارت جدلًا حول تعليقها الذي قالت فيه: "أنا رايحة السنبلاوين".

هذا التعليق أثار فضول الجمهور، مما دفعهم لطرح تساؤلات حول إمكانية وجود عمل غنائي جديد مرتبط بهذه المدينة، أو ما إذا كانت هناك مشاريع أخرى تخطط لها.

إطلالة جريئة بالفستان الأزرق

تألق روبي في ظهورها الأخير بفستان طويل وجذاب باللون الأزرق اللامع، حيث عكس تصميمه الجريء والحديث أناقتها.

تميز الفستان بفتحات طويلة من الساقين، مما أبرز رشاقتها وأسلوبها الفريد.

أضافت روبي لمسة جمالية بتسريح شعرها الأسود القصير الذي كان منسدلًا بطريقة ناعمة، مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت روبي على مكياج بسيط يعتمد على الألوان الترابية الناعمة، مما أبرز جمال عيونها، واختارت استخدام الكحل الأسود ليعطي لمسة من العمق لمظهرها، مما جعلها تبدو أكثر إشراقًا وتألقًا.

روبي

أخر أعمال روبي

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا بعرض فيلمها "عصابة الماكس"، الذي يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم أحمد فهمي ولبلبة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول عائلة مكسيكية متورطة في عمليات سرقة، ويُعتبر هذا الفيلم واحدًا من المشاريع المثيرة التي تتطلع روبي من خلالها إلى تحقيق نجاحات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت روبي تتر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، حيث جاءت الأغنية بعنوان "ندل وعيوطة"، من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وليد عطار.

وضم العمل مجموعة من النجوم الكبار مثل هدى حسين وماجد المصري، وهو يعكس تنوع أعمالها وقدرتها على الانتقال بين الأنماط الفنية المختلفة.

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