تستعد النجمة روبي لإحياء حفل غنائي ضخم في الجامعة الأمريكية، والمقرر إقامته غدا الثلاثاء، وذلك ضمن حفلات الصيف، ووضع الحفل شرطا لاستقبال الحضور والجمهور يكشفها لنا الموجز.

شروط حفل روبي في الجامعة الأمريكية

يشترط حفل روبي في الجامعة الأمريكية على الحضور ارتداء ملابس الكتان كـ دريس كود.

موعد حفل روبي في الجامعه الأمريكية.. أعرف شروط الحفل

موعد حفل روبي في الجامعه الأمريكية.. أعرف شروط الحفل

وتقدم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها السابقة والحديثة، كما تم الاتفاق على وجود تجهيزات على أعلى مستوى للصوت والمسرح والتجهيزات الفنية للخروج بالحفل في شكل مميز على غرار حفلاتها السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أغنية السنبلاوين

كانت النجمة روبي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإكس ويوتيوب خلال الأسابيع الماضية بآخر إصداراتها الغنائية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة المكس" الذي حقق إيرادات عالية في السينمات وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

موعد حفل روبي في الجامعه الأمريكية.. أعرف شروط الحفل

آخر أعمال روبي

والجدير بالذكر، آن آخر أعمال روبي طرحها لأغنية «الليلة حلوة» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، والتي حققت بها نجاحا كبيرا بتجاوز مشاهداتها حاجز المليون.

أغنية الليلة حلوة، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

بشري تكشف عن سرا خاص بأغنية السنبلاوين لـ روبي

كشفت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سر تريند «السنبلاوين» لـ روبي الذي تصدر مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها أغنية من أعمال فيلم عصابة الماكس.

وشاركت روبي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تعليق بشرى على تريند السنبلاوين الذي كشفت عنه، قائلة: «روبي حبيبيتي القمر، الناس مش عارفة، إن السنبلاوين دي أغنية جميلة، من ضمن أحداث عصابة الماكس، وأنا أصلا بدور عليها على يوتيوب، عشان أسمعها من يوم ما شوفت الفيلم، ربنا يسعدك يا أم روح حلوة».

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