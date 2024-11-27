الشقايق مابقوش بطولهم.. أحمد السبكي يبد التحضيرات الأولية لـ "شقو 2"

أعلن المتج أحمد السبكي عن الجزء الثاني من فيلم شقو والذي عرض لأول مرة في 10 أبريل 2024 بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأحمد فهمي.



وكتب السبكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " توكلنا على الله شقو 2 " شبنش مرامكش".



وشوق الجمهور برسالة غامضة بأن الأحداث سوف تتصاعد بشكل كبير خاصة بعد انضمام "آخرين" لعصابة شقو مدونا " الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش".



وأكد السبكي أنه بدأ في التحضيرات الأولية للفيلم وتم التعاقد مع بطل العمل الفنان عمرو يوسف وجار التعاقد مع باقي نجوم الفيلم.



فيلم شقو

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الفيلم، شقو هو فيلم حركة وتشويق مصري، صدر في 10 أبريل 2024، إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري. حتى تاريخ 25 مايو 2024، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوغن، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركة وتشويق وكوميديا، عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.





إيرادات فيلم شقو

حقق فيلم شقو نجاحا واسعا بعد طرحه في دور العرض السينمائية وحقق إيرادات مرتفعة بلغت نحو 72 مليون جنيهاً مصرياً في مصر، كما لاقي نجاحا كبيرا في المملكة العربية السعودية حيث حقق أرباحاً بلغت نحو 82 مليون جنيهًا مصريًا.

أبطال فيلم شقو

شارك باقة من ألمع نجوم الفن في فيلم شقو أبرزهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس ابو الحسن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وفي سياق آخر لم يكشف عمر يوسف عن موقفه من المشاركه في دراما رمضان 2025 خاصة بعد تغيبه عن المشاركة في موسم رمضان السابق معللا ذلك بأنه يسعى أن يطل على الجمهور بعد هادف وليس لمجرد المشاركة فقط.

خلاف أحمد السبكي ومرتضى منصور

من الجدير بالذكر أنه قد نشب خلاف بين المنتج أحمد السبكي والمستشار مرتضى منصور بعد قبول دعوى المستشار مرتضى منصور حول منع عرض الفيلم وفقا لما يتضمنه من حث الشباب على الإلحاد وفق ما قاله المستشار مرتضى منصور.

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