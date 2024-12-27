بعد تصدره التريند..اجراءت قانونية من طليق ايتن عامر ضد مروجي شائعة زواجه من روبي

في رد صريح وقاطع على الشائعات المنتشرة مؤخراً نفى مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، الأخبار المتداولة حول زواجه من الفنانة روبي، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

يرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل أزمة مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة أيتن عامر، الذي خرج عن صمته لينفي الشائعات المتداولة حول ارتباطه بالفنانة روبي في السطور التالية:

عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، أصدر عز العرب بياناً شديد اللهجة، أوضح فيه:

بشأن ما تردد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار مغلوطة ومخالفة للحقيقة تماماً عن حياتي الشخصية، والزج باسمي في تلك الأخبار بهدف إثارة الجدل، كلفت مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تروج لهذه الأكاذيب".

احترام الحياة الخاصة أولًا

وأضاف عز العرب مناشداً الإعلاميين والصحفيين:

أهيب بالسادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي احترام حرمة الحياة الخاصة، وعدم الزج باسمي في أي أخبار دون الرجوع إلي شخصياً للتأكد من صحتها مع خالص تحياتي وتقديري لكافة السادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

خلافات سابقة مع طليقته أيتن عامر

في سياق منفصل، أثار محمد عز العرب جدلًا سابقاً بعد حديثه عن عدم تمكنه من رؤية أطفاله، حيث كتب منشوراً وصف فيه معاناته من الانفصال عنهم، ما أثار تعاطفاً واسعاً.

وكتب عز العرب في ذلك الوقت:

"تسمع واحدة من الخالات أثناء حديثك مع ابنك، وهي تدعي العقل والأصول، تقول لبنتك: (هو أخوكي مبيسلمش عليا له) ويرد بخوف: بكلم بابا ثم يغلق الصوت حتى لا تسمع الردود."

الشائعات في الوسط الفني بين الحقيقة والتضليل

انتشار الشائعات حول الشخصيات العامة ليس جديداً، لكن بعض الأخبار تترك أثراً نفسياً على من تطالهم عز العرب ليس الوحيد الذي اختار المواجهة القانونية، لكنه يسلط الضوء على أهمية المهنية الإعلامية.

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