ليلة رأس السنة تجمع رامي صبري ومصطفى حجاج في أضخم حفل غنائي

يستعد المطربان رامي صبري ومصطفى حجاج لإحياء حفلات رأس السنة ختام عام 2024، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المتوقع أن يشعلان الأجواء ضمن احتفالات الكريسماس.

يرصد الموجز كافة التفاصيل حول حفل رامي صبري ومصطفى حجاج في السياق التالي

موعد حفل رامي صبري ومصطفى حجاج في الكريسماس

يتجمهر الجمهور في ليلة رأس السنة لحضور حفل رامي صبري ومصطفى حجاج يوم31 ديسمبر 2024، خلال حفل مميز متنوعة الألوان الغنائية حجاج يضمن تلبية جميع الأذواق.

أحدث أعمال رامي صبري



على جانب آخر، يستعد رامي صبري لطرح أغنية جديدة بعنوان "مابيتنسيش"، بالتعاون مع الفنان تامر حسني في دويتو موسيقي يحمل العديد من المفاجآت.

الأغنية من كلمات عمر تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، وتعد من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا الموسم.

وأشاد رامي صبري بالفنان تامر حسني بعد تجربة العمل المشتركة بينهما، معبرًا عن احترامه الكبير لأخلاقه واحترافيته.

وصرح قائلاً: "تامر فنان كبير جدًا وصاحب شخصية استثنائية. يتمتع بصفاء نفسي وثقة بالنفس قلما تجدها في الوسط الفني."

وأضاف: "هذا التعاون جعلني أفهم لماذا يحظى تامر بكل هذا الحب من الجمهور، فهو يتميز بالبساطة واحترام الآخرين، وهو ما يجعل العمل معه تجربة ممتعة ومثرية."

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، نظرًا لشعبية كلا النجمين ورصيدهما الغنائي الحافل وستكون أحد أبرز الأحداث الفنية في نهاية العام.



رامي صبري

إنهاء تعاقد هاني محروس مع مصطفى حجاج

يذكر أن المطرب مصطفى حجاج أنهى تعاقده مع المنتج هاني محروس بعد تعاون أكثر من 10 سنوات.

وقال هاني محروس: السهل دائمًا أن نشتري الورد لكننا نفضل أن نبذل مجهوداً في زراعة الورد من البداية، مرحلة جديدة تبدأها شركة NJ والمهندس هاني محروس في صناعة نجوم صاعدين جُدد والعمل على مشاريع فنية جديدة برؤى مختلفة لنجوم تعرفوهم جيدًا.

مصطفى حجاج

وتابع قائلا: وبكل حب وبعد شراكة فنية وإنسانية امتدت لأكثر من عشر سنوات شهد فيها الجمهور أعمال فنية ارتبط بها لسنوات وتعلق بها ، انتهت رحلة NJ Music production والفنان مصطفى حجاج .. لأن لكل قطار محطة يتوقف عندها ليبدأ رحلة جديدة ..وتحت إشراف ورؤية المهندس هاني محروس تبدأ NJ رحلة فنية جديدة أكثر تنوعاً ومشاريع أكثر مع نجوم تعرفوهم ونجوم ستعرفوهم لأول مرة.

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