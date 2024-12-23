تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر عاشور برأس السنة في الإسكندرية

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد ضخم ضمن احتفالات رأس السنة، ومن المقرر إقامة الحفل في مدينة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري.

يترقب الجمهور حفل تامر عاشور المتوقع أن يكون استثنائيًا في الإسكندرية ويبحث عن أسعار التذاكر ، لذلك يرصد الموجز تفاصيل الحفل فيما يلي.

تامر عاشور

تفاصيل حفل تامر عاشور وأسعار التذاكر



أعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه للطاولة التي تتسع لثمانية أفراد.

هذا التنوع في الأسعار يتيح فرصة لجمهور الفنان تامر عاشور، حضور مختلف الفئات الذي يعد واحدًا من أبرز فعاليات نهاية العام في الإسكندرية"المدينة الساحلية".

برنامج حفل تامر عاشور في ليلة رأس السنة

من المقرر أن يقدم الفنان تامر عاشور خلال حفل الإسكندرية باقة من أجمل أغانيه الشهيرة، أبرزها أغنية :" تيجي نتراهن، هايجلي موجوع" ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

كان قد أحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا ناجحًا في قصر عابدين، وتفاعل الحضور حماس كبير مع كل أغانيه.

تامر عاشور

أخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا أغنية "ياه" مؤخرًا عبر قناته الرسمية على يوتيوب، الذي ختم بها عام 2024، حيث تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تامر عاشور قد روج للأغنية مقطع نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق قائلًا: "يلا بينا نختم السنة سوا زي ما بدأناها".

أغنية "ياه" من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد من الأعمال التي لاقت إشادة كبيرة من جمهوره فور صدورها.

تامر عاشور

تكريم تامر عاشور في بيلبورد عربية

على صعيد آخر، حصد تامر عاشور جائزة "أغنية السنة" في حفل بيلبورد عربية الذي أقيم بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن أغنيته "هايجيلي موجوع"، وأثناء تسلمه الجائزة، وجه عاشور الشكر لجمهوره السعودي قائلًا: "فضل كبير لجمهور المملكة في نجاح الأغنية وربطها بأماكن معينة اللي هي بلدي".



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