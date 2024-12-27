غدا.. الحكم على البلوجر هدير بعدالرازق بتهمة خدش الحياء

البلوجر هدير عبدالرازق.. تعتزم المحكمة الاقتصادية التابعة لمديرية أمن القاهرة، إصدار يوم غد السبت، حكمها على البلوجر هدير عبدالرازق، بعد ثبوت تهمة بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أحالت النيابة العامة، البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة بتهمة "سب وقذف" شخص أمام المحكمة الاقتصادية.

حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرزاق

وينشر موقع الموجز تفاصيل جلسة قضية هدير عبد الرازق بالإضافة إلى ما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق، حي انقعدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.



قضية هدير عبد الرزاق

في بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، و التي تمثلت في طلب ضم "الفلاشة" التي تحتوي على الفيديوهات المتهمة بها إلى ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة.

البلوجر هدير عبدالرازق

كما طالب محامي الدفاع إلى طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته حول التحريات، كما دفع الدفاع ببطلان التحريات في القضية.



تفاصيل الجلسة وتفاعل الدفاع

شهدت الجلسة حضور محامي البلوجر، بينما غابت البلوجر هدير عبدالرازق عن الحضور، وهو ما أشار إليه والدها في تصريحاته الصحفية، موضحًا أن حضور ابنته في أولى الجلسات ليس إلزاميًا، كما طالب والد البلوجر هدير عبدالرزاق وسائل الإعلام بالحذر في ما يتم نشره عن ابنته، موجهًا تساؤلًا حول "من سرب الفيديوهات الخاصة بها" التي كانت محور القضية، كما كشف والدها أيضًا عن تقديمه بلاغًا للنيابة العامة بشأن تسريب تلك الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار والد البلوجر هدير عبدالرازق إلى أن جلسة المحكمة شهدت مناقشات حول طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، وهو ما تم قبوله من قبل المحكمة، التي قررت رفع الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.



تفاصيل التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق

أما على صعيد التحقيقات، فقد استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة للتحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق، حيث وجهت لها عدة اتهامات تشمل نشر أخبار كاذبة حول تحرش بها، بالإضافة إلى نشر فيديوهات خادشة للحياء، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما اعترفت عبد الرازق خلال التحقيقات بنشر هذه الفيديوهات المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب مشاهدات وزيادة الأرباح.

وفيما يتعلق بمكان احتجاز البلوجر هدير عبدالرازق، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل شقتها في أحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول، ثم إحالتها إلى النيابة العامة لإتمام التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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