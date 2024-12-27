تفاصيل منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لمضمار الدراجات بالقاهرة

الدرجات.. تقام اليوم، الجمعة، منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لمضمار الدراجات والتي تستضيفها القاهرة وذلك خلال الفترة من 25 حتى 28 من ديسمبر الجاري على مضمار ستاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل اليوم الثاني للبطولة العربية لمضمار الدراجات والتي تستضيفها القاهرة.

تفاصيل منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لمضمار الدراجات

وتبدأ منافسات اليوم الثاني نهائيات المطاردة الفردية، يليها تصفيات سباق النقاط، يعقبها نهائيات سباق السكراتش، بعدها نهائيات المطاردة الفرقية، لتقام بعدها استراحة لمدة ساعة.

ويشهد اليوم ايضا تصفيات سباق الإقصاء، ونهائيات سباق واحد كيلو متر ضد الزمن، قبل أن يختتم بنهائيات سباق الإقصاء.

عدد الدول المشاركة في البطولة العربية لمضمار الدراجات

وتشهد البطولة مشاركة 8 دول هي السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

مضمار الدراجات بالقاهرة

ويرأس أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدرجات رئاسة اللجنة العليا للبطولة، ويتولي منصب مدير البطولة أحمد مصطفي وتتولي مريم عزام منصب نائب مدير البطولة ورئاسة لجنتي الفنية والحكام ويتولي رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة محمود سعيد.

وأعلن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات الوطنية قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية.

قائمة منتخب مصر المشارك في البطولة رجال



وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

قائمة منتخب مصر المشارك في البطولة للشباب

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل

وحمزه عادل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر في البطولة

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.

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