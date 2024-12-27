محطات بارزة في مسيرة مي كساب.. من "غمض عينيك" إلى "نون النسوة"

تصدرت الفنانة مي كساب، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد الإعلان عن خوضها أول بطولة مطلقة خلال رمضان المقبل بمسلسل "نون النسوة" مع المخرج إبراهيم فخر والمنتجة مها سليم ومن تأليف محمد الحناوي، والمكون من 15 حلقة، حيث يجري المخرج جلسات مكثفة لاختيار باقي فريق العمل.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز محطات مي كساب في التقرير التالي.

بداية مي كساب في الغناء



بدأت مي كساب مسيرتها الفنية كمطربة، حيث اشتهرت خلال تعاونها مع المطرب مجد القاسم في أغنية " غمض عينيك" التي حققت نجاح كبير حتى وقتنا هذا، ثم انتقلت إلى التمثيل وقدمت عدة كليبات غنائية أخرى ناجحة منها "حاجة تكسف" و"أحلى من الكلام"، والتي حازت إعجاب الجمهور والنقاد.

مي كساب

أبرز أدوار مي كساب في السينما والدراما

وحققت مي كساب نجاح كبير في الدراما خاصة في سلسلة سيت كوم "تامر وشوقية" وكان حليفها في هذا النجاح أحمد الفيشاوي حيث كام ينتظر الجمهور كل جزء في رمضان.

ومن أبرز أعمال مي كساب في الدراما، مسلسل " كريمة كريمة " مع الفنانة ماجدة زكي ولطفي لبيب ومحمود الجندى وعزت أبو عوف وسهير الباروني ونخبة من النجوم ومسلسل "جعفر العمدة" و"سرايا عابدين"، حيث أظهرت قدرة مميزة على تجسيد الشخصيات المركبة.

كما تألقت مي كساب في أفلام ناجحة مثل "الفرح" و"كلب بلدي"، وهذا عزز مكانتها كفنانة متعددة المواهب في السينما والدراما.

مي كساب

عائلة مي كساب

تعيش مي كساب حياة أسرية مستقرة مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، حيث كان زواجهما أثار ضجة منذ بدايته بسبب فرق العمر بين مي وأوكا الذي تكبره بفارق عشرة سنوات، وحقق زواجهما النجاح ولديهما ثلاثة أبناء ويحرصان على تربيتهم بعيدًا عن الأضواء.

مي كساب تخوض عمليات جراحية

أجرت الفنانة مي كساب، مؤخرا عملية تكميم في المعدة كما أدى إلى خسارة وزنها بشكل كبير وملحوظ مما تفاعل الجمهور معها وأبدى إعجابه برشاقتها وتغيير شكلها الجديد.

كما خضعت مي كساب لعملية جراحية في عينها بعد تعرضها لمشكلة صحية، لكنها طمأنت جمهورها بسرعة تعافيها وتلقّت دعمًا كبيرًا من محبيها وزملائها في الوسط الفني.

مي كساب

أحدث أعمال مي كساب في الغناء

تواصل مي كساب نشاطها الفني في الغناء، حيث انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "القطة"، من كلمات عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

من المقرر طرح الأغنية قريبًا مع فيديو كليب تم تصويره في الساحل الشمالي، لتواصل تقديم محتوى مميز لجمهورها.

أخر أعمال مي كساب في الدراما

حققت مي كساب في الآونة الأخيرة، نجاح كبير في الأعمال الرمضانية، وتحديدا بعد تعاونها مع المخرج محمد سامي ومحمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض عام 2023.

مي كساب

كما شاركت مي كساب في رمضان الماضي بمسلسل "العتاولة" مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، حيث تغيب مي عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" وكانت قد حسمت الجدل حول مشاركتها في الجزء الثاني، وأكدت في تصريحات صحفية سابقة بأنها قدمت كل ما يمكن تقديمه في شخصية عائشة.



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