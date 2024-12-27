نجوم الشعبيات يدعمون حمو بيكا بعد القبض عليه.. والنقابة تتابع الأزمة

تصدر اسم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد القبض عليه مما أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في إطار ذلك، قام المطرب عمر كمال بدعم حمو بيكا خلال رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي رصده الموجز، قائلًا: "شدة وتعدي يا بكبك يا أبو قلب طيب"

تأتي هذه الرسالة وسط حالة من الجدل حول مصير مؤدي المهرجانات في ظل القضايا القانونية التي تلاحقه.

عمر كمال

دعم حسن شاكوش للمطرب حمو بيكا

من جانبه، دعم حسن شاكوش صديقه حمو بيكا في محنته الأخيرة، حيث كتبر عبر موقع “فيسبوك”: :ان شاء الله خير يارب ياحبيبي وتعدي منها علي خير يا بيكا يارب".

حسن شاكوش

ملابسات القبض على حمو بيكا

بدأت واقعة القبض على حمو بيكا عندما تمكن رجال المباحث من ضبط بيكا في منطقة الزمالك أثناء قيادته لسيارة تحمل لوحة معدنية "تجارية" وأثناء إيقافه من قبل رجال المرور، تبيّن بعد الكشف عن هويته أنه هارب من تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية متعلقة بقضايا تراخيص صادرة بحقه من محكمة الدخيلة في الإسكندرية.

بحسب ما كشفت المصادر الأمنية، فإن الدورية التي اوقفت سيارة حمو بيكا لاحظت وجوده بداخلها، وعند سؤاله عن أوراق السيارة أفاد بأنها جديدة ولم يتم تسجيلها بعد.

بعد فحص البيانات، اكتشف رجال الأمن أن حمو بيكا مطلوب على ذمة أحكام قضائية سابقة، مما تم استدعاءه إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرير محضر بالواقعة.

حمو بيكا

إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيل لتنفيذ الأحكام

عقب إلقاء القبض على حمو بيكا، تولت نيابة قصر النيل التحقيق في الواقعة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وقررت النيابة إخلاء سبيله في قضية حيازة السلاح الأبيض، ولكن تم ترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لتنفيذ الأحكام القضائية الأخرى الصادرة بحقه.

موقف نقابة المهن الموسيقية من قضية حمو بيكا

من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا عبر وكيلها الدكتور محمد عبد الله، الذي أكد أن النقابة تتابع عن كثب الأزمات القانونية التي يواجهها أعضاؤها.

وأوضح عبد الله أن النقابة تساند جميع أعضائها الحاصلين على تصاريح عمل رسمية، سواء كانت تصاريح سنوية أو ربع سنوية، طالما أنهم ملتزمون بالقوانين المنظمة لممارسة المهنة.

وأضاف عبد الله أن النقابة تلتزم بمتابعة القضايا القانونية التي يتعرض لها أعضاؤها، باستثناء القضايا المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة أو المتعلقة بالمخدرات، وفقًا لتوجيهات نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وأكد أن النقابة على استعداد للتدخل إذا طلب أهالي العضو ذلك، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم مثل هذه التدخلات.

استمرار الجدل حول حمو بيكا



يعد حمو بيكا واحدًا من أبرز مؤدي المهرجانات الشعبية في مصر، وهو دائمًا ما يثير الجدل سواء بأعماله الفنية أو بمشاكله القانونية.

وعلى الرغم من الجدل المثار حول شخصه، إلا أنه يحظى بدعم زملائه في الوسط الفني، كما ظهر من خلال رسالة عمر كمال التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

حمو بيكا

النقابة ودورها في حماية الأعضاء



أكدت النقابة العامة للمهن الموسيقية في بيانها أن دورها يمتد لحماية جميع أعضائها ومتابعة أي أزمة قانونية قد يواجهونها، باستثناء القضايا التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة.

وأشارت إلى أن ما حدث مع حمو بيكا لن يكون عائقًا أمام تقديم الدعم اللازم له إذا تطلب الأمر، طالما أنه يسير وفق القوانين المنظمة.

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