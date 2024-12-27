حمو بيكا.. من القبض عليه إلى إخلاء سبيله وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية

حمو بيكا.. أخلت نيابة قصر النيل سبيل حمو بيكا، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار عمرو عوض، فضلا عن إصدارها قرارًا بترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

حمو بيكا

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت مؤدي المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك، بعد أن تبين وجود أحكام قضائية سابقة صادرة ضده، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، فيما تولت النيابة المختصة التحقيقات.

تصدر حمو بيكا التريند

وكان حمو بيكا تصدر قائمة التريند على جوجل خلال الفترة الماضية بعد إثارته لحالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع راقصة.

وترصد الموجز، أبرز الأزمات التي تعرض لها حمو بيكا من قبل، حمو بيكا حرص على توضيح حقيقة الصورة المنتشرة، موضحًا في فيديو بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك أنه ليس له علاقة بالصورة المتداولة، وأنه يتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك.

أزمة حمو بيكا

أزمة حمو بيكا مع تلك الراقصة بدأت بعدما تم تداول تصريح منسوب له، قال فيه إنه يحترم الراقصة لأنها تؤدي رقصها في الجو البارد دون ملابس، وهو ما نفاه حمو بيكا عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أنه لم يصدر منه هذا التصريح، واتهم من يروج له بالكذب، مُعلنًا عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينسب له كلامًا لم يقله، حيث قال أنا عمري ما صدر مني الكلام ده، وعمري ما أقول هذا الكلام، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي أحد يكتب حاجة على لساني لم أقلها، وأنا راجل بنزل شغلي وأخلص وأرجع على بيتي، وسيبوا الملك للمالك وسيبوا كل واحد في حاله.

حمو بيكا

أزمة حمو بيكا مع مصطفى كامل

وفي وقت لاحق، وجه نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، رسالة حادة إلى حمو بيكا على هامش مؤتمر صحفي بمقر النقابة، حيث أكد أن أي محاولة للتقليل من هيبة النقابة ستكون مرفوضة، وقال مصطفى كامل إنه سيعتبر أي تصرف من حمو بيكا يُظهر استهزاءً بالنقابة مسيئًا لها، مهددًا بأنه سيواجه تبعات ذلك، حيث قال وقتها "اللي هيستخف في دمه على حساب إن النقابة تتشتم سوف اعتبره مسيئًا لها ولو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو وتجذب الانتباه هقعدك في البيت".

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