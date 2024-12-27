مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز تكتسح موسم الرياض والإقبال جماهيري

حققت مسرحية الباشا بطولة الفنان كريم عبد العزيز، نجاح كبير منذ بدء عرضها في الأيام الماضية بموسم الرياض، حيث كان الإقبال الجماهيري كبير على العرض المسرحي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز قرار تركي آل الشيخ بعد نجاح عرض مسرحية الباشا وكافة التفاصيل في السطور التالية.

مد عرض مسرحية الباشا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تمديد عروض مسرحية الباشا بطولة كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث كان أخر موعد لعرض المسرحية ليوم 1 يناير 2025، ولكن بعد الإقبال الجماهيري على مسرحية الباشا قرر تركي آل الشيخ مد العرض المسرحية للعام الجديد في 2025.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": " نظراً للنجاح الكبير لمسرحية الباشا للنجم كريم عبد العزيز وإخراج العزيز رامي إمام، سيتم تمديد العروض لها".

تركي آل الشيخ

وأضاف تركي آل الشيخ أن المسرحية تُعد واحدة من أنجح العروض المسرحية في موسم الرياض لهذا العام، مشيدًا بالإقبال الجماهيري من مختلف أنحاء الوطن العربي.

كما أرفق تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يُظهر الإقبال الجماهيري الكبير على مسرحية الباشا بموسم الرياض.



إقبال جماهيري واسه حول مسرحية الباشا

شهدت مسرحية "الباشا" حضوراً جماهيرياً ضخماً من محبي الفنان كريم عبد العزيز، الذين توافدوا من مختلف دول الوطن العربي لمشاهدة عرضه المسرحي الجديد منا أشاد الجمهور بأداء كريم عبد العزيز وحضوره القوي على خشبة المسرح، وسط أجواء من التفاعل والحماس بالإضافة إلى أداء النجوم المشاركة في هذا العرض.

مسرحية الباشا

أبطال مسرحية الباشا

تضم مسرحية الباشا التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي كويدي وتتخلها مواقف طريفة، نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، ويزو، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، وجان رامز، على مسرح بكر الشدي، من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.

كريم عبد العزيز

وحرص فريق العمل على ترويج مسرحية الباشا بطريقة مبتكرة وطريفة عبر مقاطع فيديو شاركها المستشار تركي آل الشيخ، مما ساهم في زيادة تفاعل الجمهور وترقبه للعروض.



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