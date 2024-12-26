إنطلاق مسرحية الباشا لـ كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد.. إليك التفاصيل

ظهر النجمان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في كواليس مسرحية الباشا وهما يقرآن سورة الفاتحة قبل انطلاق العرض، وسط توتر وقلق وانتظار رد فعل إيجابي من الجمهور وهل تنال المسرحية إعجاب الحضور أم لا؟ ويكشف موقع الموجز كافة التفاصيل.

مسرحية الباشا

تدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

مسرحية الباشا

برومو مسرحية الباشا

ونشر كريم عبدالعزيز برومو مسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: مسرحية الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يا رب تعجبكم، كما أرفق الرابط الخاص بحجز التذاكر على صفحته الشخصية.

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة، معلقة: مبروك يا كيكو حبيبي، وهنأت الفنانة نيللي كريم، وكتبت: مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، كما تفاعل الفنان عمرو عبدالعزيز، وكتب: مبروك يا حبيبى و بالنجاح ان شاء الله، وغيرهم من النجوم.

أبطال مسرحية الباشا

يشارك في بطولة مسرحية "الباشا"، كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

كيف روج تركي آل الشيخ لمسرحية الباشا؟

وحرص المستشار تركي آل الشيخ على الترويج لمسرحية الباشا والتي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس»، حيث كتب: «استمتعوا بمشاهدة المسرحية الكوميدية الباشا، من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز والفنانة هنا الزاهد وإخراج المبدع رامي عادل إمام، على مسرح بكر الشدي، من 25 ديسمبر إلى 1 يناير».

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