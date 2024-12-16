كريم عبد العزيز يعود للمسرح: موعد عرض "الباشا" ضمن موسم الرياض

يستعد النجم كريم عبد العزيز لإحياء أجواء المسرح في أحدث أعماله المسرحية بعنوان "الباشا"، التي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض. تنطلق العروض في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير، حيث يشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم هنا الزاهد، هيدي كرم، وويزو ، وفيما يلي يرصد لكم موقع الموجز تفاصيل الأعمال القادمة للفنان كريم عبد العزيز .

عمل سينمائي ضخم قادم: تفاصيل فيلم "الأرض السوداء"

من مواقع التصوير إلى شاشات السينما

كشف كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد "الأرض السوداء"، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 2025. الفيلم الذي تغير اسمه من "المشروع" إلى "الأرض السوداء"، يُعد من الإنتاجات الكبرى، إذ تم تصوير مشاهده في مواقع متعددة حول العالم.

النجم كريم عبد العزيز

قصة مفعمة بالإثارة والغموض



تجسد النجمة ياسمين صبري في الفيلم دور غواصة تعيش في الجونة، بينما يشارك في العمل نخبة من النجوم، مثل إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، وبقيادة المخرج بيتر ميمي. نشر كريم صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه على إنستغرام، مما أثار حماسة الجمهور لهذا العمل المنتظر.

نجاحات متتالية: "بيت الروبي" يحصد الإعجاب



حقق كريم عبد العزيز نجاحاً مميزاً في فيلمه الأخير "بيت الروبي"، الذي شاركه البطولة مجموعة مميزة من النجوم، منهم نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد. الفيلم جمع بين الكوميديا والدراما، وحظي بإشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

فريق عمل فيلم “بيت الروبي”



ضم العمل أسماء بارزة، مثل محمد عبد الرحمن (توتا)، وسارة عبد الرحمن، بالإضافة إلى ضيوف شرف أضافوا بريقاً خاصاً للفيلم. وقد كتب السيناريو محمد الدباح وريم القماش، وأخرجه بيتر ميمي، ما ساهم في تقديم تجربة سينمائية استثنائية.

فيلم بيت الروبي

بين المسرح والسينما: كريم عبد العزيز نجم متألق

بتنوع أعماله بين المسرح والسينما، يثبت كريم عبد العزيز مرة أخرى أنه من أبرز نجوم الفن العربي. ما بين "الباشا" المنتظر في موسم الرياض و"الأرض السوداء" الضخم، يبقى الجمهور على موعد مع إبداعات جديدة لهذا الفنان الفذ.

أحداث فيلم "الأرض السوداء"



تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول مطاردة ظابط شرطة "كريم عبد العزيز" لعصابة تتاجر في الأثار وتجري الأحداث في عدة دول متفرقة منها تركيا وأسبانيا واليونان.

ويعد فيلم الأرض السوداء أول تعاون بين كريم عبد العزيز و ياسمين صبري وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار , مريم الجندي، أحمد غزي، تأليف أيمن سلامة وإخراج بيتر ميمي.

وفي سياق آخر، أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن غيابه عن دراما رمضان المقبل 2025 بعد حادث وفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي اسماعيل مشيرا إلى عمل فني كان من المقرر أن يجمعه بأحد المنتجين سالفي الذكر لافتا ألى قراره في التركيز على الأعمال السينمائية.

ويذكر أن الفنان كريم عبد العزيز شارك في دراما رمضان السابق بمسلسل الحشاشين والذي أحدث نجاحا مدويا لدى الجمهور وهو من تأليف عبد الرحيم كمال و إخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين



تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر ميلادي، حول طائفة دينيَّة من الشِّيعة الإسماعيليَّة تُدعى الحشَّاشُون، والتي أسسها حسن الصَّبَّاح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة. فدخلت في عداوات ومعارك مع الخلافتين العبَّاسيَّة، والفاطميَّة، وكذلك مع السَّلاجقة، والأيوبيين، والصَّليبين.

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