كريم عبد العزيز يعود للمسرح في موسم الرياض بمسرحية "الباشا"

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في المسرح بموسم الرياض من خلال مسرحية “الباشا” والتي تُعد واحدة من أبرز العروض المنتظرة في هذا الموسم.

يرصد الموجز، التفاصيل كاملة حول مسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

موعد عرض مسرحية "الباشا" للفنان كريم عبد العزيز



تبدأ عروض مسرحية "الباشا"، أحدث أعمال كريم عبد العزيز المسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 1 يناير.

كريم عبد العزيز

صناع مسرحية "الباشا"

تشهد مسرحية "الباشا تشهد مشاركة نخبة من النجوم البارزين، بجانب كريم عبد العزيز من بينهم هنا الزاهد، هيدي كرم، وويزو، الذين سيقدمون للجمهور تجربة فنية مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما.

وتُعد هذه المشاركة علامة بارزة في مسيرة كريم عبد العزيز، حيث يعود إلى خشبة المسرح في عرض يحمل الكثير من الطموحات لتقديم محتوى يليق بالجمهور العربي المتعطش للأعمال المسرحية ذات الجودة العالية والجمهور ينتظر بفارغ الصبر هذه التجربة المسرحية، التي يتوقع أن تكون من أبرز فعاليات موسم الرياض.

مسرحية الباشا

فيلم "الأرض السوداء" على قائمة الأكثر ترقبًا



على الجانب السينمائي، كشف كريم عبد العزيز خلال الأيام الماضية عن استعداده لطرح فيلم "الأرض السوداء" في موسم عيد الأضحى 2025.

نشر كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة من كواليس الفيلم جمعته مع نخبة من النجوم، منهم ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، والمخرج بيتر ميمي، مما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة هذا العمل الكبير.

فيلم "الأرض السوداء" يتميز بإنتاجه الضخم، حيث تم تصوير مشاهده في عدة دول لتقديم تجربة سينمائية استثنائية.

وتجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية غواصة تعيش في منطقة الجونة، ما يضيف أبعادًا جديدة ومثيرة للأحداث.

يعد الفيلم أحد أبرز المشاريع المنتظرة للعام المقبل، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من عشاق السينما.

كريم عبد العزيز

أخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما



لم يكن فيلم "بيت الروبي"، أخر أعمال كريم عبد العزيز السينمائية، مجرد عمل عابر في مسيرته، بل شكّل نجاحًا كبيرًا على المستويين الجماهيري والنقدي.

الفيلم، الذي شارك في بطولته كل من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، وضيوف شرف مميزين مثل محمد عبد الرحمن توتا وشريف دسوقي، تناول قضية اجتماعية هامة وهي تأثير السوشيال ميديا على حياة الأفراد.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعانيان من أزمات متعددة بسبب تدخل السوشيال ميديا في حياتهما، ما يدفعهما للهرب من ضغوط الحياة في القاهرة إلى مدينة طابا ورغم محاولة الزوجين التكيف مع حياتهما الجديدة والعودة إلى العاصمة لإنهاء بعض الإجراءات، تعود السوشيال ميديا لتتسبب في أزمات جديدة، في حبكة تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

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