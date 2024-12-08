إعلاميات السهوكة.. تصريحات ياسمين عز ومروة صبري المثيرة للجدل

في مشهد إعلامي يزداد فيه البحث عن لفت الانتباه، برزت الإعلاميتان ياسمين عز ومروة صبري كمحركات رئيسية للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة ووجهات نظر حادة، استطاعتا خلق حالة من الجدل والانقسام بين الجمهور، مما جعلهما محور اهتمام الجميع.

وفي التقرير التالي يرصد الموجز أبرز التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل والتي قد تتكون مستفزة للبعض للإعلاميتان ياسمين عز ومروة صبري .

تصريحات ياسمين عز: الجرأة في الدفاع عن الرجل

"الرجل طفل كبير"

في واحدة من أكثر تصريحاتها إثارة للجدل، وصفت ياسمين عز الرجل بأنه "طفل كبير" يحتاج للدلال والاهتمام، مشيرة إلى أن التعامل معه بهذه الطريقة سيجعل المرأة تعيش "ملكة". تصريح قوبل بموجة من السخرية، لكنه لاقى ترحيبًا من بعض الرجال الذين رأوا فيه تعبيرًا عن احتياجاتهم.

"مشاكلك ليست من اختصاصه"

طالبت عز النساء بعدم تحميل أزواجهن أعباء حياتهن اليومية، مؤكدة: "الزوج ليس صندوق شكاوى". هذا الرأي أثار جدلًا واسعًا، بين من رأى فيه دعوة للحفاظ على العلاقة، ومن اعتبره تقليلًا من الشراكة الزوجية.

ياسمين عز

"التعدد ليس كارثة"

في تصريح اعتبره كثيرون صادمًا، قالت عز إن المرأة يجب أن تترك زوجها يعيش قصة حبه إذا أحب امرأة أخرى. هذا الموقف أثار غضب العديد من النساء اللاتي رفضن التسامح مع فكرة التعدد، بينما رأى البعض فيه محاولة لإعادة تفسير العلاقات الزوجية.

"الكعب العالي في البيت"

دعت الزوجات إلى الاهتمام بمظهرهن حتى داخل المنزل، مشجعة على ارتداء الكعب العالي لإضافة لمسة من الرومانسية. الدعوة أثارت موجة من المزاح على السوشيال ميديا، حيث وصفها البعض بأنها غير واقعية.

"الرجل لا يعتذر"

قالت عز إن الرجل لا يجب أن يعتذر، وأن التسامح يجب أن يأتي من المرأة لأنها "أكثر حنانًا". هذا الرأي تعرض لانتقادات واسعة، واعتبره البعض ترويجًا لفكرة الهيمنة الذكورية.

كما قدمت ياسمين عز نصائح للزوجات لكسب أزواجهن، قائلة: «المركب اللى ليها ريسين تغرق»، وأضافت: «لازم قبل ما تتجوزي تكوني عارفة أن رئيس المركب هو الزوج قولا واحدة والكلمة الأولى والأخيرة ليه».

وتابعت ياسمين عز :«اقفلي على بيتك ومتسمعيش كلام حد مشاكلكم حلوها بينكم وبين بعض بأكله حلوة أو كلمتين حلوين»، موجهة رسالة للأزواج قائلة: «احتوي مراتك وطبطب عليها هتلاقيها في ضهرك أرجل راجل، حبها وخليك حنين عليها وشيلها في عينيك العمر كله».



مروة صبري: صوت الجرأة بلا حدود

"الأخلاق قبل الحجاب"

أكدت مروة أن الحجاب ليس معيارًا للأخلاق، مشددة على أهمية السلوك والجوهر. هذا التصريح أثار نقاشًا حادًا بين من دعمه كدعوة للتركيز على القيم الحقيقية، ومن رفضه باعتباره تقليلًا من قيمة الحجاب.

مروة صبري

"البخل ليس فضيلة"

انتقدت مروة الرجال الذين يعتقدون أن إنفاق المال على أسرهم فضل منهم، مؤكدة أن هذا واجب لا يستحق التفاخر. التصريح وجد صدى كبيرًا لدى النساء، بينما أثار استياء الرجال.

"خدمة الزوج دليل حب"

صرحت صبري بأن المرأة يجب أن تعتبر تلبية طلبات زوجها فرصة للتعبير عن الحب، وهو تصريح قسم الآراء بين من اعتبره تعبيرًا عن البساطة، ومن رآه تقليلًا من دور المرأة.

"خيانة لا تُنسى"

وصفت مروة تقبل المرأة لزواج زوجها بامرأة أخرى بأنه تسامح ظاهري، مؤكدة أن الألم يظل عالقًا في ذاكرتها. تصريح لقي تفاعلًا واسعًا، حيث أيدته بعض النساء باعتباره واقعيًا، بينما رفضه آخرون كتشجيع على التعدد.

"المرأة المستقلة ليست تهديدًا"

أشارت مروة إلى أن المرأة المستقلة تعرف قيمة الدعم من الرجل، لكنها حذرت الرجال من الخوف منها. التصريح قوبل بإشادة من النساء العاملات، بينما تحفظ عليه بعض الرجال.

النقاش مستمر

تصريحات ياسمين عز ومروة صبري أثارت حالة من الجدل المستمر على السوشيال ميديا، بين من يراهما مصدرًا للتسلية والنقاش المفتوح، ومن ينتقد أسلوبهما في تناول القضايا الاجتماعية الحساسة.



في النهاية سواء كنت تتفق مع آرائهما أو تعارضها، لا يمكن إنكار أن ياسمين عز ومروة صبري تمثلان وجهًا جديدًا للإعلام المثير للجدل، حيث أصبحت تصريحاتهما حديث الشارع ووقودًا دائمًا للنقاش.



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