إعلامية تهاجم مها أحمد وتطالب بقطع الإنترنت عنها بسبب تصرفاتها الغريبة

مها أحمد ومروة صبري.. في تطور جديد يعكس الجدل المتزايد حول تواجد الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي، علّقت الإعلامية مروة صبري على تصريحات مثيرة للفنانة مها أحمد، والتي هاجمت فيها متابعيها على تطبيق "تيك توك"، في برنامجها "قعدة ستات"، طالبت مروة بقطع الإنترنت عن مها أحمد، معتبرة أن تصرفاتها لا تليق بها كفنانة وتسيء لها بشكل كبير، هذه التصريحات أثارت اهتمام المتابعين وزادت من حالة الجدل حول استخدام الفنانين لمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز تفاصيل الحكاية.

مروة صبري..مها أحمد نجمة "تيك توك"

مها أحمد

استهلت مروة صبري حديثها بالإشارة إلى أن مها أحمد أصبحت "نجمة من نجوم تيك توك"، وأكدت أنها دائمًا ما تشتكي من قلة الأعمال الفنية المتاحة لها. لكنها ترى أن تواجدها المكثف على "تيك توك" ليس بالضرورة الحل، بل قد يسيء لصورتها كفنانة، وفي هذا السياق، قالت مروة: "اللي عايز يعمل حاجة على تيك توك هو حر، لكن أنا مش مع فكرة الجوالات المباشرة لا للفنانين ولا للناس العادية". كما أشارت إلى أن الفنانين يُعتبرون قدوة لجمهورهم، وبالتالي تصرفاتهم تؤثر على صورة البلد والفن الذي يمثلونه.

مها أحمد تواجه جمهورها بطريقة غير لائقة

مها أحمد

وأضافت مروة صبري أن فيديو لمها أحمد انتشر مؤخرًا على "تيك توك"، حيث ظهرت فيه تتحدث مع متابعيها بطريقة اعتبرتها مروة غير لائقة. في هذا الفيديو، استقبلت مها أحمد تساؤلات من متابعيها حول سبب ظهورها المتكرر في البث المباشر، وعن غياب زوجها الفنان مجدي كامل. كما نصحها البعض بالعودة للتمثيل، وهو ما يعكس حب الجمهور لها ورغبتهم في رؤيتها مجددًا على الشاشة.

لكن الصادم في الأمر، بحسب مروة، كان رد فعل مها أحمد على هذه النصائح. حيث قالت: "يا جماعة أي حد هيكلمني كلمة مش عاجباني هديله بالشبشب"، مستخدمة ألفاظًا وعبارات أثارت استغراب مروة صبري، ودعتها لمطالبة بقطع الإنترنت عنها.

مها أحمد

مروة صبري تحذر من تأثير مها أحمد على جمهورها

وتابعت مروة في نقدها اللاذع لمها أحمد، قائلة إنها أصبحت "خطرًا ليس فقط على نفسها، بل أيضًا على جمهورها". وتساءلت كيف يمكن لفنانة أن تهاجم جمهورها الذي كان سببًا رئيسيًا في شهرتها. كما دعت مها إلى تقبل النقد البناء وعدم الرد بأسلوب غير لائق على متابعيها، مشيرة إلى أن هذا النوع من الردود قد يؤدي لخسارتها دعم الجمهور والوسط الفني.

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