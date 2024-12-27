بعد جدل زواجها من طليق آيتن عامر.. أبرز زيجات الفنانة روبي

تصدر إسم الفنانة روبي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول أنباء عن زواجها من المخرج محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، مما دفعت عز العرب إلى إصدار بيان رسمي ينفي الشائعات، مشيراً إلى أن حياته الخاصة ليست مادة للإثارة الإعلامية.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز، تفاصيل زيجات روبي ومشوارها الفني، وكيف أصبحت محط الأنظار في كل مراحل حياتها.

الفنانة روبي

بيان عز العرب حول الشائعات

في أول تعليق رسمي، أصدر محمد عز العرب بياناً أكد فيه: "بشأن ما تردّد أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار وشائعات مغلوطة مخالفة للحقيقة بشأن حياتي الشخصية، فقد كلفت مكتبي القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تنشر أخباراً مغلوطة عني."

كما دعا الصحافيين إلى احترام حياته الخاصة وعدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها.

ايتن عامر وزوجها السابق

تفاصيل زيجات روبي السابقة



خاضت روبي تجارب زواج أثارت الجدل على مدى سنوات، حيث كان زواجها الأول من رجل مصري يحمل الجنسية الأمريكية، لكن الزواج لم يدم طويلاً ثم تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز في عام 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015 ومع ذلك، رفعت دعوى خلع في عام 2015، ليُعلن طلاقهما رسمياً في فبراير 2017.



وفي العام الماضي، تصدرت شائعات حول ارتباط روبي بشخص من الوسط الفني وترددت أنباء بأن زواجهم سيعلن بعد انتهاءها من تصوير مسلسل "حضرة العمدة" في عام 2023، لكن لم يحدث ذلك.

الفنانة روبي

محطات فنية في مسيرة روبي

بدأت روبي مشوارها الفني بمشهد صغير في فيلم "فيلم ثقافي"، قبل أن يختارها المخرج الكبير يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "سكوت حنصور"، التي انطلقت من خلاله وصنعت إسم "روبي"، ثم حققت نجاح وإثارة جدل خلال كليباتها الغنائية أولهم أغنية " أنت عارف ليه" ثم أغنية "ليه بيداري كده".

ومن أبرز أعمال روبي في السينما فيلم "سبع ورقات كوتشينة" الذي شهد أول بطولة لها، ثم ألبوم "ليه بيداري كده" الذي شاركت ببعض أغانيه في فيلم " سبع ورق كوتشينه"، الذي كان نقطة انطلاق لشهرتها رغم الانتقادات ومشاركتها في 10 أفلام أخرى أبرزها: "الكنز" و"الشوق".

كما تألقت روبي في الدراما بعدة مسلسلات أبرزها "بدون ذكر أسماء" و"سجن النسا".

شائعات وأزمات متكررة

تصدرت روبي المشهد الإعلامي مراراً بسبب قرارات مثيرة للجدل، مثل قرار منعها من الغناء في سوريا عام 2007، الذي أصدره نقيب الفنانين السوريين آنذ اك، بحجة "الحد من العري والبذاءة".

الفنانة روبي

أخر أعمال روبي

تواصل روبي نشاطها الفني حيث طرحت مؤخرًا أغنية "3 ساعات متواصلة"، التي حصدت انتشاراً واسعاً وتسببت في انتقادات عديدة وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شاركت روبي مؤخرًا في عدة أفلام سينمائية منها "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان.

كما شاركت روبي في فيلم " شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، حاتم صلاح، بيومى فؤاد، محمد محمود، والطفلة لافينيا نادر، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

كما شاركت روبي في فيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

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