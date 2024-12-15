أجواء حماسية في العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" بحضور نجوم الفن

شهد مساء اليوم الأحد العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي أُقيم تمهيدًا لعرضه في دور السينما، وذلك بحضور عدد من الفنانين البارزين والجماهير التي كانت متحمسة لمشاهدة العرض الأول للفيلم.

كان أبرز الحضور للعرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز الذي حرص على دعم شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز في هذه المناسبة الخاصة.

يرصد الموجز، تفاصيل العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" خلال السطور التالية.

حضور مميز لفنانين وإعلاميين في العرض الخاص

افتتح العرض الخاص بحضور لافت من العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة، حيث تميزت الأمسية بحضور الراقصة جوهرة، الكاتبة إنجي علاء، والفنانة ألفت عمر، والفنان محمد الكيلاني، والفنان محمد مهران، والفنانة رانيا محمود ياسين.

كما تواجدت بطلتا العمل، النجمتان رنا رئيس ودينا الشربيني، اللتان تألقتا بإطلالات مميزة في هذه المناسبة الخاصة.

كان العرض فرصة أيضًا للحديث عن تفاصيل الفيلم وتفاعل الفنانين مع الحضور بشكل مباشر.

الهنا اللي أنا فيه

تفاصيل فيلم "الهنا اللي أنا فيه" وأبطاله

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" هو فيلم لايت كوميدي من تأليف السيناريست أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج خالد مرعي.

يجسد كريم محمود عبد العزيز دور البطولة في هذا العمل إلى جانب الفنانة دينا الشربيني ورنا رئيس.

كما يشارك في الفيلم أيضًا الفنانة مريم الجندي وعدد من الوجوه الفنية المميزة.

ويُعد هذا العمل هو التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز وأيمن بهجت قمر وكذلك المخرج خالد مرعي، مما يضيف لهذا المشروع الفني طابعًا مميزًا ويثير توقعات الجمهور.

الإقبال الجماهيري وأصداء الفيلم في العرض الخاص

كان العرض الخاص للفيلم بمثابة فرصة للتفاعل بين الجمهور والفنانين، حيث أبدى الحضور إعجابهم بالفيلم وأداء الفنانين.

تم تسليط الضوء على اللحظات المميزة التي حققها فريق العمل على الشاشة، خاصةً مع وجود كوكبة من النجوم في الأدوار الرئيسية.

كما أُتيحت الفرصة للفنانين للحوار مع الصحفيين والإعلاميين وتبادل أطراف الحديث حول تفاصيل العمل وأجواء تصويره.

الهنا اللي أنا فيه

كريم محمود عبد العزيز والتحضير لعمل جديد

من جهة أخرى، وفي سياق متصل، يستعد كريم محمود عبد العزيز حاليًا للتحضير لتصوير الجزء الثالث من المسلسل الشهير "البيت بيتي" الذي يشاركه في بطولته الفنان مصطفى خاطر.

وقد حقق الجزآن الأول والثاني من المسلسل نجاحًا كبيرًا، مما يثير الحماس لدى الجمهور لمتابعة الجزء الجديد.

ومن المتوقع أن يقدم كريم في الجزء الثالث الكثير من المفاجآت التي ستضيف إلى نجاح المسلسل وتعزز من مكانته في الساحة الفنية.

أجواء مثيرة في العرض الخاص

استمر العرض الخاص لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" في تقديم أجواء مميزة وحماسية بين الفنانين والجمهور، حيث أبدع فريق العمل في تقديم أداء لافت على الشاشة، مما دفع الحضور للتفاعل بشكل إيجابي مع الفيلم.

ومع اقتراب موعد عرضه في دور السينما، يترقب الجميع هذا الفيلم الذي يعد إضافة جديدة في الساحة الفنية، في ظل توقعات بمشاركة جماهيرية كبيرة من محبي الكوميديا والدراما.

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