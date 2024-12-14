طرح الأغنية الدعائية لفيلم "الهنا اللي أنا فيه".. قلب قلبي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" الأغنية الرسمية والدعائية للفيلم والتي تحمل إسم "قلب قلبي"، وظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز بأدائه المتميز والمبدع في الأغنية، وهذا العمل من بطولته هو ومجموعه من الفنانين الشباب.

الأغنية الدعائية للفيلم

يستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل الأغنية.. وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

فيلم الهنا اللي انا فيه

أبطال الفيلم

ويشارك في الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وإخراج خالد مرعي، وتأليف ايمن بهجت قمر.

فيلم الهنا اللي انا فيه

يجمع الفيلم بين عناصر فنية متنوعة، بدايةً من فريق عمل قوي، مرورًا للإدارة الإخراجية المتميزة، وصولًا إلى أغنية العمل قلب قلبي، التي تمثل عنصر جذاب إضافي للعمل.

كلمات أغنية قلب قلبي

جاءت كلمات الأغنية كالآتي: ممكن اتغزل فيكي بس شوية براحتي، لو سمحتي، تسمحي تديني في يومك لحظة اديني مساحتي، لو سمحتي، ممكن اقولك حاجة في قلبي انا هنا من جوا، لو سمحتي، سيبيني اعملك حبة جو من اللي هو، عايزك في حوار مش هلف وادور، ركزي معايا، في كلام عندي ليكي في زوري محشور، يا حبيب روح نني عيون شريان قلب قلبي اه يا بقبق رمش الهوي والدوا اه يا فص كبدي.

قصة الفيلم

يحكي الفيلم قصة دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

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