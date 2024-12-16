كم سعر فستان روبي في مهرجان ميدل بيست؟.. مبلغ خيالي

تصدرت الفنانة روبي تريند جوجل بعد حفلها الأخير في مهرجان ميدل بيست ضمن موسم الرياض في المملكه العربيه السعودية، وظهرت بفستان باللون البرتقالي والذي أصبح حديث السوشيال ميديا بسبب سعره واطلالتها الرقيقة، الذي يكشفها لنا موقع الموجز.

كم سعر فستان روبي في مهرجان "ميدل بيست"؟



ارتدت روبي فستانا باللون البرتقالي القصير الذي يوجده به لامعة جذابة، والفستان من تصميم المصمم زهير مراد، والذي تخطي سعره مبلغ حوالي 3177 يورو، ما يقارب 173 الف جنيه مصريا.

روبي

روبي

حفل روبي وحكيم

يستعدان الفنانين روبي و حكيم لإحياء حفلات غنائياً يوم 20 ديسمبر المقبل في مدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقدمان مجموعه من أغانيهم القديمه والحديثه التي يتفاعل معها الجمهور.

روبي

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم

وضعت الشركة المنظمه لحفل روبي وحكيم تسعيرة معينه لتذاكر دخول الحفل والتي شملت فئتين وهم VIP:500، REGULAR :350.

مسلسل روبي في رمضان 2025

تستكمل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في مسلسل "ضلع ناقص" المقرر عرضه في رمضان 2025، ويشارك في المسلسل عددا من النجوم أبرزهم الفنانة نيللي كريم، وجيهان الشماشرجي، كندة علوش، وإخراج محمد شاكر خضير.

آخر أعمال روبي

شاركت روبي مؤخرا في مسلسل "حضرة العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، مع الفنان أحمد رزق، رياض الخولي، سميحة أيوب، أحمد بدير، بسمة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبد الغني، وفاء عامر، ادوارد، خلود عز، نهلة سلامة، دينا، والعمل من إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.

يحكي المسلسل قصة "صفية" التي تفوز بمنصب العمدة، في قرية "تل شبورة"، حيث تواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض كون سيدة شابة تتولى منصبًا كان حكرًا على الرجال.

من هي الفنانة روبي؟

اسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق، ولدت عام 1981، ظهرت كممثلة في البداية من خلال فيلم "فيلم ثقافي" و"سكوت ح نصور" ، ونالت شهرة كبيرة عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها "إنت عارف ليه" كما أنتج لها شريف صبري كذلك فيلم "7 ورقات كوتشينة" الذي قامت ببطولته في عام 2004، ومن بعدها شاركت في أدوار البطولة بين السينما والتليفزيون، فقدمت للسينما أفلام مثل "الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط" وللتليفزيون "بدون ذكر أسماء، سجن النسا".

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