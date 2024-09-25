أبرزها تقليعة روبي الجديدة وسماء الهضبة وكوكاكولا أنغام.. مفاجآت حفلات آخر سبتمبر

يستمر نجوم الطرب في مصر والدول العربية، في إحياء حفلاتهم الجديدة خلال هذه الفترة مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب الذي يرتبط بعدد من الحفلات قربيًا، ولذلك يستعرض "الموجز" تفاصيل حفلات النجوم في آخر سبتمبر.

روبي اليوم في الجامعة الأمريكية

تستعد الفنانة روبي أن تحيي اليوم الثلاثاء حفل جديد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وقد وضعت الشركة المنظمة لحفل روبي شروط أثارت ضجة عبر صفحات السوشيال ميديا.

روبي

شروط حفل روبي

فاجأت الجهة المنظمة لحفل روبي جمهورها بشروط غير معتادة للدخول، كان أغربها هو ارتداء ملابس من الكتان كـ "دريس كود".

هذا الشرط أثار جدل الكثيرين، خاصة أن روبي تُعرف بأسلوبها الجريء واللافت، مما جعل جمهورها يتساءل عن أسباب هذه الشروط، وهل هي محاولة لتقديم تجربة جديدة للجمهور أم مجرد تعبير عن أسلوبها الشخصي في الاحتفال.

لم يقتصر الجدل على هذا الشرط فقط، بل تعداه ليشمل مناقشات حول المعايير الجديدة التي قد تفرضها الفنانات في حفلاتهن.

تعودنا في السنوات الأخيرة على أن يكون للحفلات معايير تتعلق بالمظهر والأناقة، ولكن فرض شرط محدد مثل "الكتان" جعل البعض يعتبره تصعيدًا غير مبرر.

من المقرر أن تغني روبي باقة متنوعة من أشهر أغانيها منها حتة تانية ونمت ننة وليه بيداري كده، بالإضافة إلى أغانيها الجديدة منها خد بوسة والسنبلاوين.

عمرو دياب في مهرجان سماء العلا

يستعد الهضبة المطرب عمرو دياب أن يقدم حفلاً جديدًا من حفلاته، في مدينة العلا بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان سماء العلا، والذي ينعقد في الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل.

عمرو دياب

ومن المقرر أن يشدواعمرو دياب خلال الحفل العديد من أبرز أغانيه المفضلة للجمهور ما بين القديم والحديث ومنها يانا يا لاء، لو اتساب، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، شكرا من هنا لبكرة، هتتدلع، وغيرها من الأغاني .

أنغام على مسرح كوكاكولا

تواصل المطربة أنغام نجاحات ألبومها الجديد تيجي نسيب "وتستعد لتقديم حفل جديد يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وستغني خلاله باقة متنوعة من أبرز أغانيها منها أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، لوحة باهتة وغيرهم من الأغاني الأخرى مثل أغاني ألبومها تيجي نسيب.

أنغام

رامي جمال في الإسكندرية

وأيضا يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفله المقبل يوم 30 سبتمبر الجاري في الإسكندرية ، ويأتي الحفل ضمن احتفالات تخرج دفعة جديدة من كلية التجارة بإحدى الجامعات، ومن المقرر أن يقدم رامي مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها قول حبيبي إنك معايا وقدامي وأنا جتلك وفترة مش سهلة واللي مشيوا وبيكلموني وغيرها من الأغاني.

اقرأ أيضا :

سر حذف أغاني عمرو دياب من منصة غنائية.. تفاصيل مثيرة

موعد حفل روبي في الجامعه الأمريكية.. أعرف شروط الحفل



