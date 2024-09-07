من هي حبيبة عمرو دياب الجديدة؟.. تعرف على التفاصيل

حبيبة عمرو دياب الجديدة.. أثار الهضبة عمرو دياب، جدلًا كبيرًا، خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو له، ظهر فيه وهو في أحد الأماكن المخصصة للسهر بالساحل الشمالي، وكان يحتضن خلاله فتاة بطريقة أثارت الجدل، كما رقص معها على أغنيته الشهيرة "خلص على قلبي كمان خلص".

داليدا خليل وعمرو دياب



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عن تلك الفتاة، التي ظهرت مع الهضبة عمرو دياب، والتي يعتقد البعض أنها حبيبته الجديدة.

معلومات عن داليدا خليل

أثارت الفنانة داليدا خليل حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا، بعدما شاركت جمهورها بعدة صور مع النجم عمرو دياب، ظهرت خلالها وهو يقوم بتقبيلها، وتصدرت بسبب تلك الصور التريند، وأصبحت تلك الصور حديث الجمهور على السوشيال ميديا.

داليدا خليل

داليدا خليل، فنانة لبنانية عمرها 35 عامًا، حصلت على عدة ألقاب مثل ملكة جمال الشمال، وملكة جمال الدراما اللبنانية، وتتميز بإطلالتها الجريئة.

تعليق داليدا خليل على ارتباطها بعمرو دياب

وعلقت داليدا خليل، على حقيقة ارتباطها بالنجم عمرو دياب، في تصريحات تلفزيونية لها، مؤكدة أنه ليس معقولًا أن يصير هناك قصة حب بينهما بسبب الصور التي نشرتها على السوشيال، وتحدثت عن كواليس لقاءها به، مؤكدة أنه فنان رائع، وظهر بشكل عفوي في تلك الصور،مُعلقة: "أحبه كثيرًا، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء، وأتمنى له كل التوفيق والخير، وهو إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ".

حفل عمرو دياب المقبل

وفي سياق آخر، يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في الكويت، وذلك يوم 24 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخرًا أغنية خلص على قلبي، في عيد الأضحى الماضي، والأغنية حقق من خلالها نجاحاً كبيراً، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، مسكساج وماستر أمير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

اقرأ أيضًا:

كواليس ليلة الهضبة عمرو دياب في مهرجان العلمين

سر حذف أغاني عمرو دياب من منصة غنائية.. تفاصيل مثيرة