سر أغرب هدايا ليونيل ميسي في أعياد الكريسماس.. القصة كاملة

اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، طريقة مميزة لتقديم هدايا أعياد الميلاد قبل أربع سنوات.

واحتفلت الطائفة الكاثوليكية بمناسبة الكريسماس في 25 ديسمبر، والتي أصبحت مرتبطة بتقديم الهدايا.

في عام 2020، قرر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن يتقمص شخصية "بابا نويل" من خلال إهداء زجاجات مشروبات كحولية إلى حراس المرمى الذين تلقوا أهدافه أثناء لعبه مع برشلونة.

ليونيل ميسي يوزع هدايا لـ160 لاعبًا بمناسبة الكريسماس

وقد اتفق ليونيل ميسي مع إحدى شركات المشروبات لتقديم الزجاجات للحراس، بحيث يحصل كل حارس على عدد من الزجاجات يساوي عدد الأهداف التي سجلها ميسي في شباكه.

كانت هذه المبادرة تزامناً مع وصوله إلى 644 هدفاً مع برشلونة، محطماً بذلك رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لفريق واحد.

جاء هذا الإنجاز عندما سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث في مباراة ضد ريال بلد الوليد في 22 ديسمبر، قبل أيام من احتفالات الكريسماس.

ليونيل ميسي وأسرته

تلقى 160 حارس مرمى زجاجات ليونيل ميسي، مع رسالة تحفيزية كتبت على الزجاجات، حيث قال: "هذا الإنجاز أصبح أكثر روعة لأنه تم تسجيله ضد أفضل حراس المرمى في العالم".

من بين الحراس، حصل البرازيلي دييغو ألفيس على 21 زجاجة، بينما حصل السلوفيني يان أوبلاك على 10 زجاجات، في حين حصل تيبو كورتوا على 9 زجاجات.

وقد عبّر جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، عن فخره باستقبال الأهداف من ليونيل ميسي، مشيداً بعظمته وإنجازاته.

تفاصيل مثيرة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

ظهرت تفاصيل جديدة حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، حيث كشفت تقارير صحفية عن كواليس القرار الذي أثار ضجة كبيرة في ذلك الوقت حيث يستعرضها “ الموجز ”.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قد وافق مبدئيًا على اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني (CVC) لبيع حقوق البث التلفزيوني مقابل 225 مليون يورو، بهدف تجديد عقد ميسي.

لكن الأمور تغيرت عندما تدخل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وحث إدارة برشلونة على إعادة تقييم الاتفاق، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون مجديًا ماليًا على المدى الطويل.

ونقل "خوسيه أنخيل سانشيز"، المدير العام لريال مدريد، هذه الرسالة إلى مسؤولي برشلونة، الذين ناقشوا الأمر مع "خوسيه إلياس"، أحد أبرز داعمي لابورتا والمساهم في ضمانه المالي لرئاسة النادي.

وحسب التقارير، هدد إلياس بسحب خطاب الضمان إذا وقع برشلونة على الاتفاق، مما أجبر لابورتا على التراجع، وبالتالي لم يتمكن من تسجيل عقد ليونيل ميسي، الذي وجد نفسه مضطراً للانتقال بشكل مجاني إلى باريس سان جيرمان.

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