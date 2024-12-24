ليونيل ميسي وأنتونيلا.. قصة حب 15 عامًا والأرجنتيني يرد الجميل

تُعتبر علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا روكروزو من أبرز قصص الحب في عالم المشاهير، حيث تميزت بالاستقرار على مدار 15 عامًا من الزواج، لكن بدايتها تعود لسنوات سابقة.

بدأت العلاقة بين ليونيل ميسي وأنتونيلا منذ الطفولة، إذ كانت رفيقته وداعمة له في مسيرته، حيث لم تكن قصة حبهما مجرد علاقة عابرة، بل استمرت بالدعم المتواصل لمساعدته في تحقيق نجاحاته مع الأندية التي لعب لها، وأبرزها برشلونة، وكذلك منتخب الأرجنتين.

ليونيل ميسي يرد الجميل لـ أنتونيلا

تعرف ليونيل ميسي على أنتونيلا منذ الصغر في الأرجنتين، وحرص على التعبير عن امتنانه لها في مختلف المناسبات، حيث تظهر معه بانتظام في الأحداث العامة برفقة أولادهما الثلاثة.

تطورت علاقتهما حتى تم الزواج رسميًا في يوليو 2017، في حفل ضخم وُصف بالأسطوري.

يمكن القول إن أهم ما يميز علاقتهما هو الدعم المستمر من أنتونيلا لـ ليونيل ميسي، حيث يرافقها في معظم المناسبات وقد أثمرت علاقتهما عن ثلاثة أبناء: تياجو وماتيو وسيرو.

ليونيل ميسي وأنتونيلا

ومؤخراً، نفى الثنائي الشائعات حول انفصالهما، رغم ما تناولته وسائل الإعلام عن وجود توترات في علاقتهما بعد 15 عامًا من الحب بحسب ما علمه “ الموجز ”.

إنجازات ليونيل ميسي في عام 2024

في عام 2024، عاش ليونيل ميسي، نجم كرة القدم الأرجنتيني وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، فترة متناقضة مليئة بالإنجازات التاريخية والخيبات المؤلمة.

ليونيل ميسي كان حاضرًا بقوة خلال أحداث عام 2024، حيث تميزت إنجازاته بفوزه بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين والاحتفاظ بالبطولة للعام الثاني على التوالي بعد فوزهم في المباراة النهائية على كولومبيا بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي في 15 يوليو.

ومع فريقه إنتر ميامي، نجح ليونيل ميسي البالغ من العمر 37 عامًا في الفوز بلقب "درع المشجعين" في الدوري الأمريكي برقم قياسي نقطي وصل إلى 74 نقطة، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في تاريخ البطولة.

وبفضل هذه الإنجازات، حصل فريق ليونيل ميسي على بطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 كفريق ممثل للبلد المستضيف، الذي سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم.

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