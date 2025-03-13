موعد إجازة عيد الفطر.. ثلاث ايام على التوالي

تستمر إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام متتالية، من الإثنين 31 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، وذلك للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمدارس ويعرض الموجز موعد إجازة عيد الفطر.

موعد إجازة عيد الفطر

أعلن معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد يوم السبت 29 مارس 2025، ومن المتوقع أن يكون مرئيا في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يستمر ظهوره في القاهرة لمدة 11 دقيقة، ويتراوح في باقي محافظات مصر بين 9 و12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر سيحل يوم الأحد 30 مارس.

إجازة عيد الفطر

تعد إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية التي تمنح العاملين فرصة للراحة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية تميز هذه المناسبة الإسلامية العزيزة.

موعد إجازة عيد الفطر

الاجازات في مصر

ومن الجدير بالذكر ، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

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