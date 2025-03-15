عاجل.. وزير المالية يكشف موعد زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25 %

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه وزير المالية عن المستفيدين من المنحة التي تم صرفها لأسر تكافل وكرامة خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.

وزير المالية يكشف عن أسر تكافل وكرامة المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية

ومن جانبه، استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.

تكافل وكرامة

وزير المالية: صرف 1.5 مليار جنيه مساندة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة في رمضان

وأكد وزير المالية، فى بيان مشترك، مع التضامن الاجتماعي، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها الخزانة العامة للدولة لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه المساندة الإضافية لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وزير المالية: زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل المقبل

وأضاف وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

كان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.

برنامج تكافل وكرامة يعتبر أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي

يذكر أن برنامج تكافل وكرامة تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.

ويتميز برنامج تكافل وكرامة بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.

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