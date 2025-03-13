مصرع وإصابة 20 طفلًا في تصادم مروع بين قطار وميكروباص بالإسماعيلية

شهدت منطقة جلبانة بمركز القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم مروع بين قطار وسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 8 أطفال وإصابة 12 آخرين، أثناء عودتهم من الحضانة إلى منازلهم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، بينما نُقلت جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

ويكشف الموجز تفاصيل حادث تصادم القطار بالميكروباث

تفاصيل حادث تصادم القطار بالميكروباث المأساوي

وقع الحادث عندما حاول سائق الميكروباص عبور مزلقان غير شرعي خلال مرور القطار، مما أدى إلى اصطدام قوي أسفر عن دفع السيارة لمسافة كبيرة، متسببًا في سقوط العديد من الضحايا بين وفيات وإصابات خطيرة.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم لنقل المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع التصادم.

نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية

أكدت مصادر طبية في مستشفى القنطرة شرق استقبال عدد من الأطفال المصابين إلى جانب سائق السيارة، مشيرةً إلى أن بعض الحالات في وضع حرج، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للحالات المستقرة، ولا تزال الفرق الطبية تتابع حالات المصابين، مع تقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

تصريحات هيئة السكك الحديدية حول الحادث

أوضحت مصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التصادم ناتج عن محاولة عبور السيارة لمكان غير مخصص للمركبات، ما تسبب في وقوع حادث التصادم وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بعبور المزلقانات الشرعية فقط، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

إجراءات أمنية وتحقيقات جارية

فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الحادث، وبدأت في جمع الأدلة وإجراء التحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث، وكما يتم الاستماع إلى أقوال الشهود وسائق الميكروباص للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع التصادم.

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