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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

القبض على المتهمين في مشاجرة "مائدة رحمن الحسين" بمنطقة الجمالية

مشاجرة مائدة الرحمن
مشاجرة مائدة الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في المشاجرة التي نشبت داخل مائدة رحمن الحسين بمنطقة الجمالية، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكشف الموجز تفاصيل مشاجرة الجمالية

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تفاصيل مشاجرة الجمالية

تلقت غرفة عمليات قسم شرطة الجمالية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل مائدة رحمن الحسين، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لفحص الملابسات والتحقيق في الأمر.

وقام فريق البحث الجنائي بالاستماع إلى شهود العيان الذين كانوا متواجدين في المكان، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع لتحديد هوية المتورطين في المشاجرة.

سبب اندلاع مشاجرة الجمالية

كشفت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف نشب حول نوعية الطعام المقدم داخل المائدة. حيث قام أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء باقتحام المطبخ الخاص بالمائدة والاعتداء على القائمين عليها، مما أدى إلى وقوع إصابات بين العاملين.

ضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق

بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين وتتبع تحركاتهم حتى تم ضبطهم بعد تقنين الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الحادث.

تفاعل واسع مع واقعة مشاجرة الجمالية

أثارت مشاجرة "مائدة رحمن الحسين" اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع ارتباط الحادث بمكان يقدم وجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان. وطالب البعض بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول الموائد الرمضانية لضمان سلامة المترددين عليها.

وتستمر التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، ومن المتوقع صدور قرارات قانونية تجاه المتهمين في الأيام المقبلة.

 

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