مضيفة الطيران التونسية تستأنف على حكم حبسها بتهمة قتلها ابنتها

مضيفة الطيران التونسية.. تستأنف اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلستها، للنظر في استئناف المضيفة التونسية على خلفية اتهامهما بقتل ابنتها، على حكم حبسها 15 عاما.

وكان محامي الدفاع الخاص بمضيفة الطيران التونسية، تقدم بطلب الاستئناف على حكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 15 سنة، على خلفية واقعة قتل ابنتها بمنطقة القاهرة الجديدة.

الحكم على مضيفة الطيران التونسية

الموجز ترصد تفاصيل المحاكمة، إذا أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 في جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، بالسجن المشدد 15 عامًا.

لم تستكمل مسيرة كانت بدأتها من أجل أن تظل في مكانة مرموقة، فالأموال والحياة الهادئة ابتعدت عنها ونفذت جـ.ريمة ليست بحق أحد ليس له علاقة بها، لكن مضيفة الطيران التونسية قتـ.لت ابنتها فلذة كبدها؛ لذا تستعرض الموجز القصة الكاملة لجـ.ريمة مضيفة الطيران التونسية حتى الحكم عليها اليوم الخميس.

مضيفة الطيران التونسية

الحكم ضد مضيفة الطيران التونسية

محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بحق مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 في جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بتهمة إنهاء حياة ابنتها، بالسجن المشدد 15 عامًا.

جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية السابقة

آخر جلسات محاكمة مضيفة الطيران التونسية كانت في التجمع الخامس، التي استمعت فيها هيئة المحكمة، إلى شهادة إحدى طبيبات اللجنة الطبية المشكلة لبيان صحة القوى العقلية للمضيفة.

مضيفة الطيران التونسية

الطبيبة التي حضرت للإدلاء بشهادتها أمام هيئة المحكمة أقرت أن المتهمة تعاني من مرض يسمى الشخصية الاندفاعية، الذي يفعل المصاب به مندفع للغاية فمن الممكن أن يؤذي أقرب الأقربين له، بجانب أنه من الممكن أن يؤذي نفسه أولًا.

جـ.ريمة مضيفة الطيران التونسية

المتهمة أميرة بنت حمد، أدلت بأقوالها خلال الجلسات السابقة أمام هيئة المحكمة، إذ قالت عن جـ.ريمتها إنها لم تكن تقصد على الإطلاق إزهاق روح ابنتها، لكن كونها خبيرة في علم الطاقة والروحانيات فهي تتلقى في بعض الأوقات مصادر للطاقة تأمرها بفعل الأشياء.

مضيفة الطيران التونسية

وأشارت إلى أنها في يوم الواقعة تلقت إيحاءً بارتكاب الجـ.ريمة أثناء جلسة من الجلسات التي تنفذها للروحانيات والطاقة، الأمر الذي جعلها تقدم على إنهاء حياة ابنتها، وطعـ.ن نفسها بآلة حادة

مضيفة الطيران التونسية تعود لوعيها وتدرك فعلتها

أميرة بنت حمد، أقرت أنها بعدما عادت إلى وعيها بسبب إفاقة زوجها لها لم تستوعب أنها هي من نفذت هذه الجـ.ريمة، وظلت تصرخ حتى أفاقت في المستشفى بعدما أنقذوا حياتها إثر الطعـ.نة.

زوج المتهمة، كشف في التحقيقات، أنه فوجئ بزوجته المضيفة تخنق ابنتها، ثم طعنت نفسها، لافتًا إلى أنه حاول إنقاذ حياة ابنته إلا أنه وجدها فارقت الحياة بعدما وصل بها إلى المستشفى، لكن تم إنقاذ حياتها.

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