إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المنيا

انقلبت سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب مدخل قرية 8 بمركز المنيا، حيث أصيب 9 أشخاص، بإصابات عميقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص رقم 3764 ن ا ج، نتيجة انفجار الاطارين الخلفيين.

انتقال قوات الأمن

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لنقل المصابين من محل البلاغ، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أسماء المصابين

وكان قد أصيب 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص، وانتقلت سيارات الاسعاف والشرطة إلى محل البلاغ.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "محمد زغلول طه، 32 سنة، عامل، احمد رشدان عبدالحكيم، 36 سنة، سائق، مقيمين بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وعبدالرحمن عبدالناصر سالم، 30 سنة، مهندس، مقيم بمحافظة المنوفية، وطه محمد طه عبدالله، 32 سنة، عامل، واحمد مجاهد جابر محمد، 20 سنة، عامل، ومحمود عبدالسلام عبدالحي، 44 سنة، سائق، وعبادة صلاح سيد محمود، 24 سنة، سائق، وأحمد عاطي احمد عبدالله، 30 سنة، عامل، مقيمين جميعا بقرية دلجا بمركز دير مواس".

التحفظ على سيارة الميكروباص

وتم التحفظ على سيارة الميكروباص، ونقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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