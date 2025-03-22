تفاصيل جديدة وكواليس خفية للنصب يرويها ضحية منصة RGA

منصة RGA .. في ضحية جديدة وبلاغ جديد ضد منصة RGA ، ظهر أحد أجدد الضحايا وكشف عن طريقة النصب عليه، وكيف استولوا على أمواله وأموال الكثير من الضحايا والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات.

اعترافات ضحية منصة RGA

الموجز ترصد التفاصيل إذا قال ضحية منصة RGA أن أصحاب المنصة أوهموه هو والعديد من المواطنين بالكثير من المكاسب الوهمية، فقط مقابل الاشتراك معهم بمبلغ مالي ليس أكثر، مشيرا إلى أن دفع المبلغ يكون محددا على حسب قيمة الباقة التي قرر الاشتراك بها.

المكاسب تحدد على حسب باقات الاشتراك

وأوضح ضحية منصة RGA، أنه إذا كنت مشتركا بباقة قيمتها 4200 سيكون لديك العديد من المهمات التي يتوجب عليك فعلها، كمشاهدة 10 فيديوهات يوميا، ليتم حساب قيمة مشاهدة الفيديو 14 جنيها أي ما يعادل 140 جنيها باليوم، أي 4200 بالشهر، وهي نفس قيمة الاشتراك.

منصة RGA

14 جنيها للفيديو الواحد

وتابع ضحية منصة RGA، أنهم تم إيهامهم بتحصيل مبلغ 14 جنيها للفيديو الواحد، والتي تعد قيمة صغيرة بالنسبة للفقراء حتى تستغلهم.

ضحية منصة RGA ضحى بأموال جهاز شقيقته

وتابع ضحية منصة RGA، بأنهم أوهموه حتى ضحى بأموال جهاز شقيقته، حيث أهموه بالاشتراك معهم في منصة RGA، ودفع مبلغ 16 ألف جنيها على دفعتين، فقط لمدة 15 يوما، وكان صديقه هو الذي أقنعه، مؤكدا أنه فكر في الاستثمار بالمبلغ الذي يدخره لجهاز شقيقته، كي يكمل جهازها، ليتفاجأ بأنها عملية نصب في النهاية.

سقوط منصة جديدة بتهمة الاحتيال على المواطنين

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت في وقت سابق عن سقوط منصة إلكترونية جديدة بتهمة الاحتيال والاستيلاء على المواطنين، تحمل اسم RGA، تنتهج نهج منصة FBC، لعد ورود عدة بلاغات من المواطنين.

وجاءت بداية الواقعة بعد أول يوم من ضبط مسؤولي منصة FBC، والذي تم اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المصريين .

ونشرت الجهات الأمنية صور المتهمين المسؤولين عن إدارة منصة FBC الإلكترونية، وذلك عقب ضبطهم بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.

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