انهيار جزئي لمنزل في الدرب الأحمر دون إصابات.. تفاصيل مثيرة

شهدت منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة حادث انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين، يقع خلف مسجد المرداني، دون وقوع أي إصابات بين السكان.

ويكشف الموجز تفاصيل الحادث في السطور التالية

تحرك الجهات الأمنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار أجزاء من المنزل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، للتأكد من سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأضرار.

معاينة موقع الانهيار

بعد الفحص الميداني، تبين أن جزءًا من سقف الطابق الثاني قد سقط على الطابق الأول، ما أدى إلى حدوث بعض التلفيات في المبنى، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص للتأكد من سلامة العقار وعدم وجود مخاطر انهيار إضافية.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار ومدى تأثيره على المباني المجاورة، وكما يُنتظر تقرير اللجان الهندسية المختصة لتحديد حالة العقار وما إذا كان بحاجة إلى إزالة أو ترميم.

تحذيرات حول المباني القديمة

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث انهيار العقارات القديمة في القاهرة، ما يسلط الضوء على ضرورة صيانة المباني القديمة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلاً ويناشد الخبراء الجهات المعنية بضرورة مراجعة تراخيص العقارات وإجراء فحوص دورية لضمان سلامة المباني وحماية السكان.

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