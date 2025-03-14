إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بملوي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة. وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويرصد الموجز تفاصيل الحادث في السطور التالية.

بلاغ وتحرك أمني سريع



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

إصابات متنوعة للمصابين



وفقًا للفحوصات الأولية، تنوعت إصابات الركاب بين كدمات وسحجات، بالإضافة إلى حالات كسور مضاعفة في اليد والساق، فضلاً عن إصابات ما بعد الارتجاج.

السرعة الزائدة سبب الحادث



كشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في انقلاب المركبة. وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور

قامت الأجهزة الأمنية بإزالة آثار الحادث من الطريق الصحراوي الشرقي وإعادة فتحه أمام حركة المرور، لضمان عدم تعطل حركة السير في المنطقة.

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