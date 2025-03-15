مأساة في القليوبية .. ربة منزل تقـ ـتل أولادها خنقًا بسبب مرض نفسي

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من كشف تفاصيل حادث مأساوي وقع في منطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، حيث قامت ربة منزل بقـ ـتل أولادها خنقًا، وتبين من التحريات أن المتهمة تعاني من مرض نفسي، مما دفعها لارتكاب الجريمة.

حادث مأساوي بـ القليوبية

ويكشف الموجز، خلال السطور التالية، سبب قـ ـتل الأم أولادها بمحافظة القليوبية.

أم تقـ ـتل أولادها

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بمعاينة مكان الحادث، كما تم التصريح بدفن الجثـ ـث بعد الانتهاء من الصفة التشريحية بواسطة الطب الشرعي، وواصلت المباحث الجنائية جمع التحريات حول ملابسات الحادث.

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة شابين نتيجة استنشاق الغاز داخل شقة سكنية.

وتوفي شابان إثر تعرضهما لاختناق غاز بسبب تسرب الغاز داخل شقة سكنية بالمجاورة العاشرة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تفاصيل حادث اختناق غاز

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا حول حادث اختناق غاز يفيد بوفاة شابين، تتراوح أعمارهما بين 35 و37 عامًا، إثر تعرضهما لاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة التي يقيمان فيها بالمجاورة العاشرة بمدينة العاشر من رمضان.

حادث مأساوي بـ القليوبية

وانتقلت فرق الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. كما أخطرت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب تسرب الغاز، والتي أدت إلى هذه الحادثة المأساوية.

على الفور، انتقلت فرق الأمن إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقد أخطرت النيابة المباحث الجنائية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

التحقيقات الجارية

تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب حادث اختناق غاز، والتي أدت إلى هذه الحادثة المأساوية، وقد تم فتح ملف تحقيق للكشف عن أي تقصير في إجراءات السلامة داخل الشقة السكنية.

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