محاكمة أحمد أبو زيد.. هل تنتهي مسيرة اليوتيوبر الشهير؟

تصدر المحكمة المختصة، اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025، حكمها في قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد، المتهم بالاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية.

محاكمة أحمد أبو زيد

وخلال السطور التالية، الموجز، يكشف تفاصيل ما سبب تصدر محاكمة أحمد أبو زيد التريند؟ .

تجارة العملة الأجنبية

وشهدت الأيام الماضية تصدر اسم أحمد أبو زيد التريند على محركات البحث والمواقع الإلكترونية، عقب إلقاء القبض عليه في نهاية ديسمبر 2024، حيث أعلنت الجهات الرسمية ووزارة الداخلية إيقافه يوم 30 ديسمبر بسبب تورطه في تداول النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه في تجارة العملات الأجنبية، ما دفع النيابة العامة إلى إحالته للمحكمة الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية.

من هو أحمد أبو زيد؟

ويعد أحمد أبو زيد من أشهر مقدمي المحتوى التعليمي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجح في جذب نحو 8 ملايين متابع بأسلوبه المتميز.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وولد في سبتمبر 1992 والتحق بكلية الهندسة بجامعة طنطا عام 2009، لكنه لم يتمكن من دراسة هندسة البترول بفارق درجة واحدة، كما لم يتخصص في هندسة الكمبيوتر بناءً على رغبة أسرته، التي كانت ترى أن الهندسة المدنية هي الأفضل، كما بدأ مشواره على يوتيوب عام 2012، عندما لاحظ نقص المحتوى التعليمي باللغة العربية، فقرر إطلاق سلسلة لشرح الفوتوشوب.

في عام 2015، بدأ في تطوير قناته بشكل احترافي، إلى جانب عمله كمهندس في مرسى علم، وبحلول 2017، قرر التفرغ بالكامل لصناعة المحتوى عبر يوتيوب، وحقق شهرة واسعة، حتى أنه كان مرشحًا لجائزة أفضل صانع محتوى في الشرق الأوسط، قبل أن يتم القبض عليه.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وفي سياق منفصل، كشفت تحريات مباحث القاهرة عن وجود أحكام قضائية جديدة واجبة التنفيذ بحق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، وذلك عقب ترحيله إلى سجن بدر لقضاء عقوبة الحبس لمدة شهر في قضية نفقة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من هنـــــــــــــــــا.

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