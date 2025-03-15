محكمة الإرهـ ـاب تصدر حكمها على متهمة بحيازة متفجرات في الهرم

محاكمة إرهـ ـابية في الهرم.. تصدر الدائرة الأولى إرهـ ـاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على متهمة بالانضمام لجماعة إرهـ ـابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة الهرم.

محاكمة إرهـ ـابية في الهرم

وخلال السطور التالية، الموجز، يقدم تفاصيل انضمام متهمة لجماعة إرهـ ـابية وحيازة مواد مفرقعة بـ الهرم.

الإرهـ ـاب في مصر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة “م.س”، في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، انضمت إلى جماعة إرهـ ـابية وعملت على تصنيع وحيازة مواد مفرقعة، كما خططت لتنفيذ عمليات إرهـ ـابية في منطقتي الهرم وفيصل، من خلال زرع عبوات ناسفة بالقرب من أحد البنوك.

محاكمة متهمة بالإرهـ ـاب

محاكمة إرهـ ـابية في الهرم

وفي واقعة أخرى، وجهت النيابة إلى المتهمة اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة تهدف لاستخدام العنف والترويع، مما يهدد النظام العام وأمن المجتمع، ويعرض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعريض الحقوق والحريات للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة تعطيل عمل السلطات العامة والمصالح الحكومية.

عدل سفاح المعمورة أقواله، وأكد قتله للضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس، حسب ترتيب العثور عليهم، فضلا عنه مثل جريمته أمام النيابة العامة، بعد انتقاله إلى مسرح الجريمة برفقة النيابة العامة.

وكان المتهم “نصر.ا”، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، أنكر في بداية التحقيقات معرفته بالمهندس محمد عدس، ولكن بعد الضغط عليه، اعترف بجريمته.

ومن جانبه أكد أميران عثمان، محامي سفاح المعمورة، أن موكله نفى في وقت سابق قتله للمهندس محمد عدس، لكنه اعترف لاحقًا بسابق معرفته بالمهندس محمد، مشيرا إلى تمثيله الجريمة أمام المحققين بشارع 7 بمنطقة 45، بعد هذا الاعتراف.

تجديد حبس سفاح المعمورة

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم "نصر الدين. ا"، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في ثلاث قضايا قتل، مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس… وللمزيد لمغرفة التفاصيل من هنـــــــــــــــــــا.

اقرأ أيضًا:

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بملوي

بعد خلاف بينهما.. صاحب محل يقـ ـتل شاب في العياط بسلاح أبيض